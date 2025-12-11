Dit is wat we weten over de iPad 2026 die volgend jaar verschijnt

Er zijn nieuwe geruchten verschenen over de iPad 2026 – dit zijn alle (grote) veranderingen die je er volgend jaar van kunt verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit weten we over de iPad 2026

Volgens een rapport van Macworld zal de volgende (12e) generatie iPad gebruikmaken van de A19-chip. Dit zou in een intern Apple-codedocument staan. Volgens eerdere geruchten krijgt de iPad 12 een A18-chip en geen A19-chip. De A19-chip verscheen dit jaar in de iPhone 17. Het is ongebruikelijk dat Apple vanwege kosten een chip van de huidige generatie gebruikt in de iPad. De meest betaalbare iPad heeft namelijk sinds de iPad 4 geen chip van de huidige generatie meer gehad.

iPads en chips in de afgelopen jaren

De iPad 5 die in 2017 uitkwam, had de A9-chip die werd geïntroduceerd in de iPhone 6s uit 2015. Sindsdien is de iPad uitgerust met een chip uit de A-serie die een of twee generaties achterloopt op de chip in de meest recente iPhone.

Zo heeft de iPad 11 (uitgebracht in maart 2025) de A16-chip die werd geïntroduceerd in de iPhone 14 in 2022. De iPad 10 (oktober 2022) heeft de A14 (september 2020), de iPad 9 (september 2021) heeft de A13 (september 2019) en de iPad 8 (september 2020) heeft de A12 (september 2018). Een A18-chip uit 2024 voor de iPad uit 2026 is dus meer in lijn met eerdere lanceringen.

Codenamen

De modelnummers die in het rapport van Macworld worden genoemd, zijn ook ongebruikelijk. Er staat dat J581 en J588 de codenamen zijn voor de 12e generatie iPad. Maar codenamen zijn doorgaans opeenvolgend. Apple gebruikt codenamen in software om te verwijzen naar nog niet uitgebrachte apparaten. Zo leken de eerdere codenamen J581 en J582 te verwijzen naar de iPad 12.

Andere geruchten suggereerden dat de iPad mini de A19-chip zou krijgen. Maar de iPad mini werd in Apple-code aangeduid als J510 en J511. Apple wijzigt soms wel plannen en brengt ook updates uit voor nog niet gelanceerde apparaten. Hierdoor kan de A19-chip voor de iPad niet volledig worden uitgesloten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit verwachten we

Het is dus nog niet duidelijk of Macworld gelijk heeft over de A19-chip voor de iPad. Andere delen van het rapport lijken echter meer in lijn te zijn met de verwachtingen. Macworld suggereert dat de volgende generatie iPad Air een M4-chip krijgt. En zowel de iPad als iPad Air zouden de N1-netwerkchip krijgen.

De iPad Air heeft doorgaans een chip uit de M-serie die een generatie achterloopt op de chip in de iPad Pro. Aangezien die is bijgewerkt naar de M5, is de M4 logisch voor de volgende iPad Air. Apple heeft ook de N1-netwerkchip toegevoegd aan nieuwe apparaten, waaronder de iPhone 17-serie. We verwachten in elk geval dat Apple begin 2026 de nieuwe iPad Air- en iPad-modellen uitbrengt. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!