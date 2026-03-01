Deze nieuwe Apple-producten komen deze week – en het zijn er véél

Het wordt een spannende week voor Apple, want er komen maar liefst zes nieuwe producten aan. Deze toestellen kun je verwachten!

Er komen veel nieuwe Apple-producten aan! Tim Cook heeft aangekondigd dat Apple een drukke week voor de boeg heeft. Op woensdag organiseert het bedrijf een speciaal evenement, maar de eerste producten worden al op maandag 2 maart 2026 verwacht. In totaal presenteert Apple waarschijnlijk zes nieuwe producten, die op maandag, dinsdag en woensdag verschijnen. Benieuwd welke dat zijn? Dit zijn alle toestellen die deze week op de planning staan!

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r — Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026

1. iPhone 17e

In de week van 2 maart verschijnt de eerste iPhone van 2026. Apple brengt de iPhone 17e uit en voorziet de voordeligste iPhone van de nieuwste processor. Met de A19-chip krijgt de iPhone 17e de komende jaren nog grote software-updates. Andere verbeteringen die worden verwacht zijn MagSafe en het Dynamic Island. Wil je meer weten over de volgende iPhone? Bekijk hier alles over de iPhone 17e:

2. iPad 2026

Apple voorziet niet alleen het instapmodel van de iPhone van een update, ook het basismodel van de iPad wordt vernieuwd. Volgens geruchten krijgt de iPad 2026 de A18-chip, terwijl de iPad 2025 nog op de A16 Bionic-chip draait. Dat zou een grote verbetering betekenen, want de A18-chip biedt ondersteuning voor Apple Intelligence. In 2026 komen er dus veel nieuwe functies naar het instapmodel van de iPad.

3. iPad Air 2026

Naast de iPad 2026 brengt Apple de iPad Air 2026 uit in de week van 2 maart. De iPad Air maakt de overstap naar de M4-chip en wordt daardoor nóg sneller. Verder worden er weinig veranderingen verwacht bij de iPad Air. Dat betekent dat je opnieuw voor 11- of 13-inch uitvoering kunt kiezen. De tablet is beveiligd met Touch ID, zoals we ook bij eerdere generaties van de iPad Air zagen. Lees hier meer over de nieuwe tablet:

4. MacBook 2026

De opvallendste aankondiging in de week van 2 maart is zonder twijfel de MacBook 2026. Het is voor het eerst in jaren dat Apple het instapmodel van de MacBook vernieuwd. De MacBook 2026 draait op de A18 Pro-chip, die we eerder in de iPhone 16 Pro (Max) zagen. Dat is goed nieuws, want deze processor zorgt ervoor dat de MacBook 2026 veel goedkoper wordt. De laptop verschijnt naar verluidt in een reeks vrolijke kleuren. Bekijk hier meer over de MacBook:

5. MacBook Air 2026

Ben je juist op zoek naar een MacBook met meer rekenkracht? Dan verschijnt er in de week van 2 maart een ander interessant nieuw Apple-product, want de MacBook Air 2026 komt binnenkort. De laptop stapt over naar de M5-chip, die we eerder in de iPad Pro 2025 en de MacBook Pro 2025 zagen. In het ontwerp van de MacBook Air worden geen wijzigingen verwacht, waardoor het vooral een update onder de motorkap wordt.

6. MacBook Pro 2026

De MacBook Pro 2026 is een opvallende uitvoering, omdat de MacBook Pro 2025 pas een aantal maanden geleden is uitgebracht. Begin 2026 wordt de laptop dus alweer vernieuwd, want de MacBook Pro krijgt de M5 Pro- en de M5 Max-chip. Het wordt daarmee een geavanceerde laptop, die vooral voor professionele gebruikers is bedoeld. De nieuwe uitvoeringen gelden als aanvulling op de MacBook Pro met M5-chip.

Meer over het Apple-event

In de week van 2 maart 2026 kunnen we dus veel nieuwe Apple-producten verwachten! Het is nog even afwachten welk toestel als eerste verschijnt, dat weten we pas zeker op maandag 2 maart. Het is de verwachting dat Apple de eerste producten maandagmiddag onthult om 15.00 uur Nederlandse tijd. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!