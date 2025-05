Hoe vind je gemakkelijk het goedkoopste iPhone-abonnement?

Loopt jouw mobiele abonnement binnenkort af? Dan is het tijd om te kijken naar nieuwe abonnementen. Zo vind je het goedkoopste abonnement voor de iPhone!

Het goedkoopste iPhone abonnement vinden

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Of is het weer tijd voor een nieuw abonnement? In dat geval zijn er enorm veel opties waaruit je kunt kiezen. Sommige gebruikers gaan voor de nieuwste iPhone met een grote bundel, terwijl anderen juist kiezen voor een instapmodel in combinatie met lage maandkosten. Welke keuzes je maakt zijn afhankelijk van je persoonlijke voorkeuren en je internetgebruik.

Met een abonnement haal je de nieuwste iPhones vaak veel goedkoper in huis. Het afsluiten van een abonnement is daarom een gemakkelijke manier om veel geld te besparen op je volgende iPhone. Er zijn verschillende opties om het goedkoopste iPhone-abonnement te vinden, dat het beste bij jouw behoeften past. Benieuwd met welke factoren je rekening moet houden? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Kies je voor sim-only of een nieuwe iPhone?

Bij het afsluiten van een nieuwe abonnement voor de iPhone heb je twee opties. Je kunt kiezen voor een sim only-abonnement, waarbij je enkel een nieuwe simkaart krijgt. In dat geval krijg je wel een nieuw abonnement, maar blijf je dezelfde iPhone gebruiken. Dit is vooral een goede optie als jouw smartphone nog niet aan vervanging toe is, want een sim only-abonnement is vaak het goedkoopst. Je betaalt maandelijks dan enkel voor het abonnement, dus niet voor een nieuwe iPhone.

Is jouw telefoon wél aan vervanging toe? Kies dan voor een abonnement, waarbij je een nieuwe iPhone kunt kiezen. Bij deze abonnementen krijg je vaak veel korting op het toestel, waardoor je jouw volgende telefoon veel voordeliger in huis haalt. Houd er wel rekening mee dat dit gepaard gaat met hogere maandkosten, omdat je voor het abonnement en de telefoon betaalt. Over het algemeen is dit goedkoper dan het aanschaffen van een losse iPhone. Nog een voordeel is dat je de gehele toestelprijs niet in één keer hoeft te betalen.

2. Welke iPhone past het beste bij jou?

Als je voor een abonnement met een nieuwe iPhone kiest, is het tijd om te bepalen welk toestel het beste bij jou past. Apple’s nieuwste toestellen zijn de iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Voor de nieuwere iPhones betaal je meer abonnementskosten dan voor oudere modellen. Ben je op zoek naar het goedkoopste iPhone-abonnement? Dan raden we aan om voor een iPhone 15 of eerder te kiezen.

In ons koopadvies lees je welke iPhone het beste bij jou past. Houd bij het kiezen van de uitvoering ook rekening met de opslagruimte van de iPhone. Hoe meer opslagruimte je kiest, hoe hoger de maandlasten zullen zijn. Vaak heb je helemaal niet veel opslagruimte nodig, zeker in combinatie met een abonnement op iCloud. Kies daarom voor het basismodel, zodat je zeker weet dat je een goedkoop iPhone-abonnement krijgt.

iPhone 16 Pro (Max).

3. Hoeveel belminuten en data heb ik nodig?

Bedenk voor jezelf goed of je veel belt, voordat je een bepaald abonnement kiest. Je kunt namelijk wel een goedkoop iPhone-abonnement afsluiten, maar als je iedere maand buiten je bundel belt, ben je aan het einde van de rit alsnog veel geld kwijt. Hetzelfde geldt voor sms, al bieden veel providers tegenwoordig onbeperkt sms’en standaard aan. Bekijk goed de voorwaarden van de verschillende abonnementen en vergelijk aanbiedingen.

Bedenk daarnaast goed hoeveel data je verbruikt. De ervaring leert: hoe sneller het mobiele internet, des te hoger het verbruik en des te meer data je nodig hebt. Natuurlijk zijn er nog steeds wel gradaties in gebruik: wil je muziek en video streamen, dan heb je aan 1 GB niet genoeg. Hetzelfde geldt voor als je gebruikmaakt van 5G; een databundel van meer dan 5 GB is dan aan te raden. Anderzijds heb je aan 1 GB genoeg als je weinig internet en vaak verbonden bent met wifi.

Bij veel providers wordt je snelheid verlaagd of moet je bijbetalen als je databundel op is. In het eerste geval kun je dan nog mailen en berichten versturen via WhatsApp, maar meestal niet meer fatsoenlijk internetten. Houd daar dus rekening mee. Ben je een grootverbruiker, dan kun je de onbeperkte abonnementen overwegen. Controleer vooral je verbruik via je huidige provider of telefooninstellingen, want dat is een goede indicatie voor het abonnement dat het beste bij jouw behoeften past.

4. Heb ik supersnel 5G internet nodig?

Op steeds meer plekken in Nederland en België is het mogelijk om gebruik te maken van 5G. De meeste providers bieden landelijke dekking, al blijven sommige kleinere (zogenoemde virtuele) aanbieders op dit gebied nog achter. Met die providers kun je nog niet (overal) supersnel mobiel internetten.

Houd rekening dat je met 5G sneller meer data verbruikt en dus een grotere bundel nodig hebt. Omdat surfen sneller gaat, ben je geneigd om er meer gebruik van te maken. Als je niet oppast is je databundel dan al gauw op, zeker als je veel gebruikmaakt van data-intensieve diensten als Videoland, Netflix en YouTube en regelmatig apps en games downloadt.

Voor wie incidenteel mailt en over het web surft, is 5G niet per se nodig. Zit je het gros van de tijd op wifi, dan is een kleinere databundel van 1 GB geen probleem. Ben je juist een veeleisende gebruiker die de hele dag online is, dan is een grote databundel en een snelle internetverbinding aan te raden. Overigens is 4G in de meeste gevallen ook meer dan voldoende, zeker in gebieden die nog geen optimale 5G-dekking hebben.

5. Kan ik profiteren van klantvoordeel?

Heb je al internet van dezelfde provider thuis? Dan krijg je regelmatig korting op je mobiele abonnement. Dat is niet alles, want je krijgt ook geregeld andere voordelen, zoals extra data, een gratis streamingdienst of een extra televisiepakket. Je krijgt dit klantvoordeel als je al een vast internetabonnement hebt en daar een mobiel abonnement bij afsluit.

Dit voordeel kan interessant zijn bij het kiezen van een goedkoop iPhone-abonnement. In Nederland bieden de meeste grote providers klantvoordeel aan, bij een combinatie van vast en mobiel internet. Let wel op, want je krijgt deze voordelen vaak alleen als de vaste en mobiele diensten op hetzelfde adres gecombineerd worden en op naam van één huishouden staan. Bekijk bij het kiezen van het goedkoopste iPhone-abonnement dus eerst de klantvoordelen.

Provider Wat krijg je? Voorwaarden KPN – Dubbele data;

– Tot €7,50 korting p/m op mobiel;

– Gratis Pluspakket bij televisie;

– Keuzevoordeel. Vast + mobiel op één adres Odido – €5 korting per maand op Internet voor thuis

– Tot € 7,50 korting per maand op Unlimited abonnementen;

– Elke maand dubbele data en € 2,50 korting op andere mobiele abonnementen van Odido;

– Tot 5 GB extra data per maand op mobiele abonnementen van Ben. Minimaal 1 mobiel + 1 vast abonnement Ziggo + Vodafone – Dubbele data;

– Tot €7,50 korting;

– Gratis tv-pakket bij Ziggo-tv;

– Safe Online XL;

– Wifi back-up. Ziggo internet + Vodafone mobiel op één adres

6. Moet ik verlengen of een nieuw IPhone abonnement afsluiten?

Heb je nu al een mobiel abonnement, waarover je tevreden bent? Toch is het dan aan te raden om verder te kijken naar alternatieven. Als je besluit om te verlengen bespaar je eventueel aansluitkosten, die je wel betaalt als je naar een andere provider overstapt. Deze aansluitkosten zijn vaak aan de lage kant, waardoor je uiteindelijk meer bespaart als je voor het goedkoopste iPhone-abonnement bij een nieuwe provider kiest.

Controleer daarom goed of jouw huidige provider wel de beste deal voor jou heeft. Vergelijk de maandlasten met de maandelijkste kosten bij andere aanbieders. Kun je bij een andere provider de nieuwste iPhone tegen een lagere prijs halen? Of krijg je daar klantvoordeel, omdat je al een vast internetabonnement bij die provider hebt? In dat geval raden we aan om over te stappen en voor het goedkoopste iPhone-abonnement te kiezen. Zo bespaar je op de lange termijn veel geld.

7. Kan ik het beste via een provider of webshop een abonnement afsluiten?

Bij de keuze of je een abonnement met iPhone bij de provider zelf of via een webshop bestelt, is het belangrijk om te vergelijken. Providers verkopen in veel gevallen alleen de nieuwste modellen, terwijl je bij sommige webshops ook terecht kunt voor iPhones die bij providers en bij Apple niet meer beschikbaar zijn. Die toestellen bestel je in veel gevallen met aantrekkelijke kortingen. Vaak hebben webshops goede iPhone aanbiedingen in combinatie met een abonnement, waardoor het de moeite waard is ze te vergelijken met de actuele acties van providers.

Het is belangrijk te berekenen wat je over de gehele looptijd van het abonnement kwijt bent voor je iPhone. Zeker omdat veel acties en aanbiedingen slechts een aantal maanden geldig zijn, waarna je alsnog het volle bedrag voor je abonnement betaalt. Soms is het slimmer eenmalig iets meer bij te betalen en te gaan voor een lager maandbedrag. Vergelijk prijzen goed en over de totale looptijd (12 of 24 maanden), om te voorkomen dat je te veel betaalt voor je iPhone-abonnement.

8. Hoe voorkom ik een BKR-registratie en hoeveel wil ik per maand betalen?

Sinds 2017 kennen we de BKR-registratie bij de aanschaf van iPhones met abonnement. De ondergrens is een toestelbedrag van 250 euro. Zit het kredietbedrag hierboven? Dan krijg je een zogeheten BKR-registratie. Deze zie je tijdens je bestelling door het invullen van een inkomens- en lastentoets. Alle providers zijn wettelijk verplicht deze vragen aan je te stellen. Op deze manier is er informatie verzameld over de omvang van het abonnement en of deze financieel haalbaar voor je is.

Als je probleemloos het maandbedrag kunt betalen is er niets aan de hand. Gaat het betalen niet goed? Dan wordt vastgelegd dat je betalingsproblemen ervaart of hebt ervaren. Andere kredietverstrekkers kunnen dit vervolgens controleren. In dat geval geldt de regel: voorkomen is beter dan genezen.

Wil je een BKR-registratie voorkomen? Als je kiest voor een iPhone met een toestelprijs van 250 euro of minder kun je ontkomen aan deze registratie. Helaas heeft een iPhone vrijwel altijd een hogere toestelprijs. In dat geval raden we aan om (een deel van) de toestelprijs vooraf te betalen. Zo breng je het kredietbedrag van de iPhone met abonnement terug naar 250 euro of lager. Je hoeft dan geen inkomenstoets af te leggen en je voorkomt een BKR-registratie.

Goedkoopste iPhone-abonnementen

Heb je al je wensen en behoeftes duidelijk? Dan kun je het beste de verschillende abonnementen gaan vergelijken via onze prijsvergelijker. Meerdere keren per dag worden alle abonnementen en prijzen gecontroleerd en bijgewerkt bij eventuele wijzigingen. Zo kun jij altijd de actueelste prijzen vergelijken. Heb je specifieke wensen? Gebruik dan de filters, zodat je alleen abonnementen ziet die bij jouw behoeften passen. Bekijk hier de goedkoopste iPhone-abonnementen: