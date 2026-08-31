Alléén vandaag: zo krijg je de Nintendo Switch 2 nu nog zo’n 50 euro goedkoper

Wil je binnenkort een Nintendo Switch 2 kopen? Dan moet je nu meteen toeslaan voordat je veel meer gaat betalen!

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Laatste kans: zo krijg je de Nintendo Switch 2 nu nog zo’n 50 euro goedkoper

Als je nog een Nintendo Switch 2 wilt, moet je nu gaan shoppen. Nintendo verhoogt namelijk vanaf 1 september de prijs van de populaire spelcomputer met 30 euro. Als je de spelcomputer dus nu koopt, kun je een behoorlijke prijsstijging voorkomen.

De Nintendo Switch 2 is sinds de release een gewilde console. De opvolger van de eerste Switch heeft een groter scherm, betere prestaties en nieuwe functies. Maar wie nog twijfelt om er een te kopen, krijgt binnenkort te maken met een hogere prijs.

Switch 2 wordt 30 euro duurder

Nintendo heeft aangekondigd dat de adviesprijs van de Switch 2 in Europa vanaf 1 september omhoog gaat. De console kost nu nog 469,99 euro en in sommige winkels zelfs wat minder. We zagen zelfs prijzen rond de 450 euro!

Maar vanaf september betaal je 499,99 euro. Dat betekent dus minstens een prijsverhoging van 30 euro tot zo’n 50 euro als je nu even goed goed rondkijkt naar de goedkoopste Switch 2.

Volgens Nintendo heeft de verhoging te maken met veranderende marktomstandigheden. Het bedrijf zegt dat deze omstandigheden waarschijnlijk langere tijd zo zullen blijven.

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Voor gamers die de Switch 2 al langer op hun lijstje hebben staan, is wachten dus niet heel slim meer. Door de console nog vóór 1 september te kopen, kun je de extra kosten vermijden.

Zo koop je de Switch 2 nu nog goedkoper

De beste manier om minder te betalen, is om goed te kijken naar aanbiedingen bij verschillende winkels. Sommige retailers verkopen de Nintendo Switch 2 nu namelijk nog voor de oude prijs of combineren ze de console met een game of accessoire. Ook deze bundels kunnen interessant zijn. Zo krijg je soms net wat meer voor hetzelfde bedrag, bijvoorbeeld met een populaire game erbij.

Wil jij dus nog de oude prijs betalen voor de Switch 2? Check snel de onderstaande shops. Hier betaal je nog de goedkopere prijs voor de spelconsole: