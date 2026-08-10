Deze nieuwe iPhone is nu véél goedkoper (door een korting van 355 euro)

Een nieuwe iPhone voor een scherpe prijs is natuurlijk mooi meegenomen. Zeker wanneer het gaat om een model dat normaal gesproken een stuk duurder is. Bij KPN is het flinke prijsverschil met een ander populair toestel daardoor helemaal verdwenen. Maar om welke iPhone gaat het precies? Hieronder zetten we de deal voor je op een rij.

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Deze iPhone was veel duurder maar kost nu hetzelfde als de iPhone 17

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan is er momenteel een opvallende deal die je zeker even moet bekijken. De iPhone Air was lange tijd een stuk duurder dan de reguliere iPhone 17. Inmiddels is dat prijsverschil verdwenen en kun je beide toestellen bij KPN voor hetzelfde bedrag aanschaffen. Je haalt ze daar nu al in huis vanaf 840 euro. Dat maakt de iPhone Air op dit moment een stuk interessanter. Zeker omdat het toestel bij de introductie nog duidelijk in dezelfde prijsklasse viel als de iPhone 17 Pro.

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Hier haal je de iPhone 17 nu goedkoper in huis

De iPhone 17 is het reguliere model uit de iPhone 17-serie en is daardoor een interessante keuze als je niet per se voor een Pro-model wilt gaan. Het toestel heeft een 6,3-inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Hierdoor zien animaties en bewegingen er soepel uit en voelt het dagelijks gebruik prettig aan. De A19-chip zorgt daarnaast voor voldoende power voor apps, games en andere dagelijkse taken.

Ook op cameragebied heeft de iPhone 17 veel te bieden. Aan de achterkant zitten twee 48-megapixelcamera’s waarmee je scherpe foto’s maakt en eenvoudig uitzoomt voor bijvoorbeeld landschappen, groepen of grote gebouwen.

Ook video’s opnemen gaat in hoge kwaliteit. Dankzij USB-C kun je het toestel eenvoudig opladen en accessoires aansluiten. Met ondersteuning voor Apple Intelligence kun je bovendien verschillende slimme functies gebruiken om bijvoorbeeld teksten te schrijven, samen te vatten of foto’s te bewerken.

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Hier haal je de iPhone Air nu goedkoper in huis

De iPhone Air verscheen met een adviesprijs vanaf 1229 euro voor 256GB opslag. Daarmee was hij maar liefst 260 euro duurder dan de iPhone 17. Die kreeg namelijk een adviesprijs van 969 euro. Dat maakte de keuze in eerste instantie vrij duidelijk. Wie voor de dunne en lichte iPhone Air wilde gaan moest daar flink extra voor betalen. Inmiddels hoef je daar een stuk minder diep voor in de buidel te tasten aangezien de toestellen dankzij een daling in prijs nu dezelfde prijs hebben gekregen.

De iPhone Air in het kort

De iPhone Air is een goede keuze als je een dunne en lichte smartphone wilt zonder in te leveren op snelheid. Met een dikte van slechts 5,6 millimeter en een 6,5-inch scherm is het toestel prettig om mee te nemen en fijn om dagelijks te gebruiken. Het 120Hz-scherm zorgt ervoor dat scrollen door websites en social media soepel verloopt en video’s er vloeiend uitzien.

Dankzij de krachtige A19 Pro-chip kun je moeiteloos apps gebruiken, foto’s en video’s bewerken en zwaardere games spelen. Met de 48-megapixelcamera maak je daarnaast scherpe foto’s en video’s en via USB-C laad je het toestel op of sluit je accessoires aan.

iPhone Air via een provider: al vanaf 840 euro

Koop je de iPhone Air liever rechtstreeks bij je eigen provider? Dat kan, en vaak profiteer je daarbij ook van een korting ten opzichte van de oorspronkelijke prijs. Zo betaal je bij KPN momenteel 840 euro voor het toestel. Bij Odido en Vodafone ligt de prijs op dit moment op 864 euro voor de iPhone Air.

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