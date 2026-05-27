iPhone 17 Pro (Max), AirPods 4 en meer tijdelijk fors in prijs gedaald

Er zijn weer flinke kortingen op Apple-producten te vinden. Tijdens de WK- en vakantiegeld-deals stunten diverse webshops met kortingen op iPhones, iPads en nog veel meer. In dit artikel zetten we de beste aanbiedingen van dit moment voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Scoor nu jouw nieuwe Apple-product met flinke korting

Mei staat voor veel mensen in het teken van vakantiegeld. En hoewel een vakantie natuurlijk verleidelijk blijft, is dit ook hét moment om eindelijk die nieuwe iPhone, Apple Watch of AirPods in huis te halen.

Webshops pakken namelijk groots uit met scherpe kortingen op Apple-producten en nog veel meer. Wij hebben de beste vakantiegeld-deals van dit moment voor je op een rij gezet. Van de iPhone 17 Pro tot AirPods en iPads: dit zijn de aanbiedingen die je niet wilt missen.

iPhone 17 Pro: al vanaf 872 euro

De iPhone 17 Pro is één van de grootste Pro-upgrades van Apple in jaren. Het toestel heeft een vernieuwd design met een aluminium behuizing, een grotere cameramodule en een verbeterd koelsysteem.

Daardoor blijft hij stabieler presteren bij zware taken zoals gamen en het gebruik van Apple Intelligence. Binnenin zit de krachtige A19 Pro-chip, samen met meer werkgeheugen en een efficiënter energieverbruik, waardoor de batterij duidelijk langer meegaat dan bij zijn voorganger.

Ook op cameragebied is de iPhone 17 Pro flink verbeterd. Het toestel heeft een Pro-camerasysteem met een 48MP hoofdcamera, een verbeterde telelens met optische zoom en een ultragroothoeklens voor extra brede shots. Daarnaast zijn de videofuncties uitgebreid en maakt de camera in het donker meer detail en minder ruis.

Tijdens de Extra Dikke Deals bij Belsimpel haal je dit toestel al in huis vanaf 872 euro in combinatie met een bundel met onbeperkt data. Ga je liever voor de iPhone 17 Pro Max? Die haal je al in huis vanaf 1037 euro met een onbeperkt abonnement van Vodafone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16: al vanaf 379 euro

De iPhone 16 richt zich vooral op verfijning in plaats van een compleet nieuw ontwerp. Het toestel draait op de A18-chip, waardoor hij sneller en energiezuiniger is dan zijn voorganger. Daarnaast heeft hij een 48MP hoofdcamera waarmee je scherpere foto’s maakt en betere resultaten krijgt bij weinig licht.

Ook is er een cameraregelaar toegevoegd waarmee je sneller foto’s en video’s kunt bedienen. Verder beschikt de iPhone 16 over een helder Super Retina XDR-display met Dynamic Island en ondersteuning voor Apple Intelligence, waardoor het toestel slimmer wordt in functies zoals schrijven en samenvatten.

De batterij gaat langer mee en je kunt hem sneller opladen, terwijl het design grotendeels vertrouwd blijft met nieuwe kleuren en een strakkere afwerking. Wil je de iPhone 16 met flinke korting in huis halen? Dan haal je hem bij Odido via Mobiel.nl al in huis vanaf 379 euro in combinatie met een abonnement.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vakantiegeld-deals bij Bol: korting op Philips Hue, Apple en meer

Bol pakt tijdens de vakantiegeld-periode flink uit met deals op diverse slimme gadgets en Apple-accessoires. Zo profiteer je op het assortiment van Philips Hue van een actie waarbij je het tweede product voor de halve prijs krijgt, ideaal om je slimme verlichting in huis voordelig uit te breiden. Ook op het gebied van koptelefoons is er goed nieuws: de Sony WH-1000XM4 is afgeprijsd van 217 euro naar 189 euro, terwijl de nieuwere WH-1000XM6 ook opvallend scherp geprijsd is en van 379 euro naar 333 euro afgeprijsd is.

Ook voor Apple-fans zijn er leuke kortingen te vinden. De Apple Watch SE (3e generatie) is verlaagd van 259,99 euro naar 249,85 euro en is daarmee een toegankelijke instapmodel in Apple’s smartwatch-ecosysteem. Tot slot profiteer je van tot 25 procent korting op videodeurbellen en beveiligingscamera’s van onder andere Ring en Eufy, én is een Apple AirTag 4-pack tijdelijk met 25 procent korting te koop, handig om je spullen zorgeloos mee te nemen op vakantie.

Vakantiegeld deals bij Coolblue: korting op iPhone 17 en meer

Coolblue pakt tijdens de Vakantiegeld-deals flink uit met kortingen op diverse Apple-producten. Zo haal je de iPhone 17 al in huis vanaf 909 euro, terwijl de iPhone 17 Pro begint bij 1269 euro. Liever de gloednieuwe iPhone 17 Pro Max? Die is er vanaf 1399 euro. Voor wie juist een voordeliger instapmodel zoekt is er de iPhone 17e, met een vanafprijs van 689 euro. In combinatie met inruilvoordeel kan dat oplopen tot een flinke besparing op je nieuwe toestel.

Ook de iPads en MacBooks doen mee tijdens de Vakantiegeld-deals en zijn tijdelijk flink in prijs verlaagd. De iPad (2025) is er al vanaf 349 euro, terwijl je voor meer power kunt kiezen voor de iPad Air en iPad Pro, die met korting en inruilacties extra interessant worden. Ook de MacBook Air (2026) is aantrekkelijk geprijsd en haal je al in huis vanaf 1049 euro, en daarnaast zijn ook de MacBook Pro-modellen opgenomen in de deals.

WK-deals bij MediaMarkt: flinke korting op AirPods 4, Macbook Air en meer

Bij MediaMarkt profiteer je tijdens de WK-deals van korting op een groot deel van het Apple-assortiment. Zo haal je de iPhone 17 in huis vanaf 909 euro, waarmee je 90 euro bespaart. Wil je wat meer power, dan is de iPhone 17 Pro er vanaf 1269 euro en de iPhone 17 Pro Max vanaf 1589 euro te koop. Ook de iPad (2025) is in prijs verlaagd en haal je nu in huis vanaf 349 euro, waardoor je 50 euro minder betaalt dan normaal.

Ook de MacBook en AirPods zijn tijdelijk met korting te koop bij MediaMarkt. De MacBook Air (15 inch met M4-chip) haal je in huis vanaf 1099 euro en is daarmee een stuk aantrekkelijker geprijsd dan normaal. Het is een lichte en snelle laptop die vooral populair is voor werk, studie en dagelijks gebruik.

Ook de AirPods 4 zijn nu in de aanbieding en scoor je al vanaf 129 euro. Ga je voor de versie met actieve ruisonderdrukking, dan betaal je 169 euro. Daarmee haal je Apple’s nieuwste draadloze oordopjes in huis voor een lagere prijs, met goed geluid en handige functies voor onderweg.

De beste sim only deals: gratis AirPods 4 of slechts 1 euro voor een abonnement

Bij Vodafone via Belsimpel loopt momenteel een interessante sim-only deal waarbij je een nieuw tweejarig Unlimited Start-abonnement met 150 minuten en onbeperkt sms’en afsluit, en daar tijdelijk gratis AirPods 4 met noise cancelling bij krijgt ter waarde van 199 euro. Vooral interessant als je toch al van plan was om over te stappen, want je krijgt er direct een gratis paar AirPods bij zonder daar extra voor te betalen.

Ook bij hollandsnieuwe via Mobiel.nl is er nu een scherpe deal te vinden. Daar betaal je de eerste 12 maanden slechts 1 euro per maand voor een sim-only abonnement, met keuze uit bundels van minimaal 5 GB tot aan 40 GB data. Daarmee kom je het eerste jaar uit op slechts 12 euro in totaal, terwijl je nog steeds ruim voldoende data en belminuten hebt om de maand door te komen.

De beste internet- en tv deals: gratis Nintendo Switch 2

Bij Odido via Mobiel.nl scoor je nu een mooie internet- en tv-deal waarbij je kunt kiezen voor een gratis Nintendo Switch 2 als welkomstcadeau. Afhankelijk van het pakket kies je zelf of je gaat voor het cadeau of liever extra korting op je abonnement, maar vooral de Switch 2 maakt deze deal extra interessant dankzij de hoge waarde en het feit dat je er direct mee kunt gamen.

Geen behoefte aan een console? Dan kun je bij dezelfde actie ook kiezen voor extra korting op je abonnement. Zo betaal je de eerste 12 maanden slechts 20 euro per maand en profiteer je ook nog van 20 euro cashback. Daarmee kies je zelf wat het beste bij je past: een nieuwe console als cadeau of juist lagere maandlasten voor je internet- en tv-abonnement.