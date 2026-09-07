De beste techdeals: korting op iPhones, AirPods, MacBooks en meer
Jane van Brakel
7 september 2026, 12:30
2 min leestijd
De beste techdeals: korting op iPhones, AirPods, MacBooks en meer

Op zoek naar een goede deal? Van iPhones en AirPods tot audio, thuisbatterijen en internetabonnementen: er zijn dagelijks interessante aanbiedingen te vinden. Wij speuren het internet voor je af en zetten de deals die écht de moeite waard zijn overzichtelijk voor je op een rij.

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Van de nieuwste iPhone en AirPods tot Android-smartphones, audio van merken als Sony en Sennheiser en handige techaccessoires. Maar daar blijft het niet bij. We houden ook de ontwikkelingen rondom thuisbatterijen in de gaten en zoeken regelmatig naar interessante aanbiedingen voor internet- en tv-abonnementen.

Alles wat écht interessant is, verzamelen we voor je in één overzicht. Zo hoef je zelf niet eindeloos verschillende webshops en websites af te struinen en weet je snel wanneer er een deal voorbij komt die de moeite waard is.

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Een goede aanbieding kan zomaar weer verdwijnen. Daarom houden we de prijzen en acties voor je in de gaten en selecteren we de deals die interessant zijn. Of je nu wacht op korting op een nieuwe iPhone, op zoek bent naar goede AirPods, je audio wilt upgraden of wilt besparen op je internetabonnement: met de Techdeals-nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte.

Dit kun je verwachten:

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Techdeals is een samenwerking tussen iPhoned, iCulture, iCreate Magazine, Android Planet en Androidworld. Samen houden we een groot deel van de techmarkt voor je in de gaten. Daardoor vind je in de nieuwsbrief niet alleen de beste Apple-deals, maar ook interessante aanbiedingen buiten het Apple-ecosysteem.

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