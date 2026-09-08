Deze goedkope printer van Action maakt een einde aan dure cartridges

Op zoek naar een betaalbare printer zonder dat je elke keer hele dure cartridges moet kopen? Deze goedkope Action printer gebruikt geen inkt en is ook nog eens makkelijk mee te nemen!

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Goedkope Action printer voor nog geen 50 euro

Een printer meenemen in je tas? Dat klinkt misschien gek, maar met deze goedkope Action printer kan het gewoon. De compacte Fichero A4 pocketprinter print documenten waar je maar wilt en heeft geen inktpatronen nodig.

En daarbij is hij ook nog eens lekker goedkoop. De printer kost namelijk slechts 49,95 euro en is alleen online verkrijgbaar via de Action-webshop.

Het handige aan deze printer is dat je geen gedoe hebt met dure inkt of losse cartridges. Het apparaat gebruikt namelijk thermisch papier. Dat betekent dat de printer warmte gebruikt om tekst en afbeeldingen op papier te zetten.

Print draadloos vanaf je telefoon

De Action printer is dus makkelijk mee te nemen en werkt bovendien draadloos. Je koppelt hem via de Fichero Printer-app aan je smartphone of sluit hem met de meegeleverde USB-C-kabel aan op een computer. Daarna kun je bijvoorbeeld documenten, notities en labels printen.

De printer maakt zwart-wit afdrukken met een resolutie van 300 dpi. Een volle batterij is goed voor ongeveer 200 vellen en je kunt de printer tot ongeveer 1,5 uur gebruiken voordat hij opnieuw moet worden opgeladen.

Compleet pakket met papier en opbergcase

Voor de prijs krijg je niet alleen de printer zelf. Action levert ook vijf A4-rollen thermisch papier, een usb-c-kabel en een handige opbergcase mee. Zo kun je de printer meteen gebruiken en neem je alles netjes mee.

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Door het compacte formaat is de Fichero A4 pocketprinter vooral handig voor mensen die geen ruimte hebben voor een normale printer of vaak onderweg zijn. Denk bijvoorbeeld aan studenten, thuiswerkers of mensen die snel een document willen afdrukken zonder een grote printer neer te zetten.