Dit zijn de beste iPhone-deals van het moment (vanaf 288 euro!)

Als student wil je uiteraard bereikbaar blijven. Daarom hebben we in dit artikel de beste (goedkope) iPhones voor studenten op een rij gezet. Geen student? Geen probleem. De kortingen zijn voor iedereen geldig.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom een iPhone als je student bent?

De beste telefoon voor studenten? Noem ons bevooroordeeld, maar dat is de iPhone natuurlijk. Apple-producten zijn heel erg populair in het onderwijs en de iPhone vormt dan ook geen uitzondering. Dat ligt in eerste instantie eraan dat je er geen omkijken naar hebt. Alles werkt gewoon! En zelfs al heb je nog nooit eerder een iPhone gebruikt, door de intuïtieve bediening gaat alles van een leien dak.

Dat vind je nog te generiek? Wat dacht je dan van speciale functies om bijvoorbeeld documenten te scannen. Zo wordt het college met die ene docent die nog steeds alles op A4’tjes uitdeelt toch nog digitaal.

En ten slotte zijn er duizenden apps beschikbaar die het studentenleven net wat gemakkelijker maken. Hiermee houd je al je vakken bij, plan je je dag op de meest efficiënte manier of voer je een moeilijke wiskundige berekening uit. En in de pauze een game spelen mag ook.

De beste iPhone voor studenten

Student of niet, lijkt je zo’n iPhone wel wat vanwege de bovengenoemde functies? Snappen we heel goed. Helaas zijn iPhones over het algemeen wel aan de dure kant, maar daar heb je ons van iPhoned voor. Wij hebben de beste deals voor je uitgezocht, zodat jij niet de hoofdprijs hoeft te betalen.

Goed om te weten: je kunt een iPhone los in huis halen of met abonnement aanschaffen. Met abonnement is vaak het voordeligst, omdat je op toestelkosten kunt besparen en daarmee een nieuwe iPhone een stuk voordeliger in huis haalt. Heb jij al een abonnement lopen, maar wil je toch een extra goedkope iPhone? Dan kun je ook altijd nog eens kijken naar een refurbished iPhone.

iPhone SE 2022 – vanaf 288 euro

De iPhone SE 2022 is nu nog even de meest recente iPhone die Apple heeft uitgebracht. Tegelijkertijd is het ook de goedkoopste manier om een nieuwe iPhone in huis te halen. De SE 2022 is sowieso al de goedkoopste iPhone van het moment, maar door kortingen nog voordeliger aan te schaffen.

Je krijgt er wel waar voor terug, met de nieuwste A15 Bionic-chip, een camera die dezelfde trucjes heeft als de iPhone 13, en een lange software-ondersteuning. Tot en met iOS 21 kan deze iPhone zeker nog mee. Het oude design met thuisknop zou je dan bijna nog als ‘vintage chic’ kunnen zien. De voordeligste deals voor de iPhone SE 2022 vind je hieronder:

iPhone 11 – vanaf 349 euro

De iPhone 11 is Apple’s vlaggenschip uit 2019. Hierdoor lijkt die al vrij oud, maar niets is minder waar. Ook anno 2022 is deze iPhone nog steeds een aanrader. Dat komt door een mooie combinatie van design, hardware en prijs.

Door het randloze design met Face ID lijkt de iPhone allerminst gedateerd. Ook is het scherm met 6,1-inch lekker groot. Heb je bijna geen tablet meer nodig. De A13 Bionic-chip kan nog steeds alle taken van tegenwoordig aan – haperingen zul je niet tegenkomen. Tegelijkertijd komt de prijs van de iPhone 11 bijna in de buurt van de SE 2022. Refurbished is die zelfs ietsjes goedkoper! Dus, wil je een moderne iPhone voor de laagst mogelijke prijs? De iPhone 11 is jouw studenten-telefoon!

iPhone 13 mini – vanaf 528 euro

Geef je liever iets meer geld voor je iPhone om het beste van het beste te krijgen? Ook daaraan hebben we gedacht. De iPhone 13 mini heeft in de basis dezelfde hardware als Apple’s vlaggenschip, de iPhone 13, alleen dan met een kleiner scherm van 5,4-inch. En ook voor de iPhone 13 Pro doet de mini nauwelijks onder.

Je krijgt een A15 Bionic-chip voor waanzinnige prestaties, een randloos scherm met Face ID, en een dubbele camera aan de achterkant voor extra mooie foto’s. Bovendien is de iPhone 13 mini de kleinste telefoon in dit rijtje en past zelfs in kleine broekzakken. En als we laatste geruchten mogen geloven, dan blijft de 13 mini vooralsnog ook de laatste kleine iPhone van Apple. Grijp dus nog snel je kans, mogelijk verdwijnt die binnenkort uit het assortiment.

Nog meer Back to school-deals?

De hele maand augustus hebben we jullie op de hoogte gehouden van de beste Back to school-deals. Heb je een iPad nodig? Een MacBook? Andere accessoires? Of wil je een geniale rugzak winnen? We’ve got you covered!