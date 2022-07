Amazon Prime Day 2022: zo goedkoop was de iPhone 11 nog nooit

Voor een goede en betaalbare iPhone moet je nu snel de Amazon Prime Day 2022-deals bekijken. Dan heb je een iPhone 11 voor minder dan 500 euro. Zo goedkoop was de iPhone 11 nog nooit! iPhoned heeft de beste aanbiedingen meteen voor je bij elkaar gezet!

Amazon Prime Day 2022: iPhone 11 goedkoper dan ooit

De aanbiedingen zijn weer losgebarsten bij Amazon Prime Day 2022 en de populaire online winkel staat vol met speciale kortingen. En het mooie is: tijdens Amazon Prime Day 2022 was de iPhone 11 nog nooit zo goedkoop! Wij hebben de beste iPhone 11-deals hieronder al voor je bij elkaar gezet!

De beste iPhone11-aanbiedingen van Amazon Prime Day 2022

De Prime Days 2022 zijn tot en met woensdag 13 juli. Je moet er dus wel snel bij zijn. Naast de vaste aanbiedingen zijn er ook nog de zogenaamde ‘Lightning deals’ die ook nog eens tijdelijk zijn. Houd de website daarom goed in de gaten.

Je hebt trouwens wel een Amazon Prime-lidmaatschap nodig om gebruik te maken van de iPhone-deal. Amazon Prime kost 2,99 euro per maand en je krijgt daarbij ook toegang tot films, series en games. Je kunt het een maand gratis uitproberen als je nog geen lid bent geweest. Prima gebruik te maken van de Apple-deals dus!

Er zijn uiteraard nog veel meer Apple iPhone-deals tijdens de Amazon Prime Day 2022. Om alle Apple-deals te bekijken klik je op de knop hieronder.

Meer over de iPhone 11

De iPhone 11 kwam uit in 2019, maar is nog steeds goed genoeg voor dagelijks gebruik. De dubbele camera met groothoeklens en ultragroothoeklens (met nachtmodus!) is ook in 2022 nog prima.

De iPhone 11 heeft een A13-chip. Deze is nog steeds snel genoeg voor vrijwel alle taken. De telefoon heeft natuurlijk niet de power van de iPhone 12 en iPhone 13, maar hij kan nog goed meekomen met alle dagelijkse taken. De iPhone 11 is daarom het toestel met een prima prijs-kwaliteitverhouding!

