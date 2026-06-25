Slagveld bij Apple: deze 12 apparaten zijn per direct véél duurder

Apple heeft prijsverhogingen doorgevoerd, waardoor maar liefst twaalf apparaten per direct veel duurder zijn. Dit zijn de nieuwe prijzen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijsverhogingen

Apple heeft prijsverhogingen doorgevoerd! Tim Cook gaf eerder al aan dat een aantal producten duurder wordt, vanwege de enorme vraag naar geheugenchips. We hebben niet lang hoeven wachten op die prijsverhogingen, want het bedrijf heeft per direct veel iPads, Macs en meer toestellen duurder gemaakt. Je bent daardoor (veel) meer kwijt voor je volgende Apple-apparaat als je deze bij het bedrijf zelf aanschaft. Dit zijn de nieuwe prijzen:

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apparaten véél duurder

Apple heeft maar liefst twaalf apparaten veel duurder gemaakt. Vooral voor de Macs betaal je veel meer, zo is zelfs de prijs van de MacBook Neo verhoogd. Apple bracht de goedkoopste MacBook ooit uit voor slechts 699 euro. Die beginprijs is nu verhoogd naar 799 euro, al is dit nog de kleinste prijsstijging van alle Macs. Voor de MacBook Air betaal je nu 1429 euro, bij de MacBook Pro is dat zelfs 2229 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verder heeft Apple de prijzen van alle iPads verhoogd. De reguliere iPad stijgt van 389 euro naar maar liefst 509 euro. Voor de iPad mini, iPad Air en iPad Pro ben je nog meer geld kwijt. Wil je een Apple TV, HomePod of HomePod mini halen? Ook dan moet je dieper in de buidel tasten. De startprijs van de Apple TV is gestegen naar 229 euro, dat een prijsstijging betekent van 60 euro. Voor de HomePod betaal je nu 399 euro (dat was 349 euro), de HomePod mini krijg je voor 139 euro (eerder 109 euro).

Zo krijg je de oude prijzen

Apple heeft alle iPads, Macs, HomePods en de Apple TV veel duurder gemaakt. Die hogere prijzen zijn per direct doorgevoerd, waardoor je de hogere prijs nu al betaalt bij Apple zelf. Voor de iPhone, Apple Watch en AirPods zijn vooralsnog geen prijsverhogingen aangekondigd. De kans is groot dat die apparaten in september duurder worden, want dan verschijnen de nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods van 2026.

Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPad, Mac, HomePod of Apple TV te halen? In dat geval betekenen de prijsverhogingen bij Apple niet direct slecht nieuws. Je betaalt de hogere prijzen alleen bij Apple zelf, andere aanbieders hebben de nieuwe prijzen vooralsnog niet overgenomen. Dat kan in de toekomst wel gebeuren, dus wacht niet te lang met het doen van je nieuwe aankoop. Bekijk hier de laagste prijzen, zodat je niet te veel betaalt voor jouw nieuwe iPad, Mac, HomePod of Apple TV: