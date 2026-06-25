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Slagveld bij Apple: deze 12 apparaten zijn per direct véél duurder

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
25 juni 2026, 19:17
3 min leestijd
Slagveld bij Apple: deze 12 apparaten zijn per direct véél duurder

Apple heeft prijsverhogingen doorgevoerd, waardoor maar liefst twaalf apparaten per direct veel duurder zijn. Dit zijn de nieuwe prijzen!

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Prijsverhogingen

Apple heeft prijsverhogingen doorgevoerd! Tim Cook gaf eerder al aan dat een aantal producten duurder wordt, vanwege de enorme vraag naar geheugenchips. We hebben niet lang hoeven wachten op die prijsverhogingen, want het bedrijf heeft per direct veel iPads, Macs en meer toestellen duurder gemaakt. Je bent daardoor (veel) meer kwijt voor je volgende Apple-apparaat als je deze bij het bedrijf zelf aanschaft. Dit zijn de nieuwe prijzen:

iPadOude prijsNieuwe prijsLaagste prijs
iPad 2025389 euro509 euro€ 334,-
iPad mini 2024559 euro689 euro€ 499,-
iPad Air 2026669 euro829 euro€ 612,-
iPad Pro 20251119 euro1319 euro€ 999,-
MacOude prijsNieuwe prijsLaagste prijs
MacBook Air1119 euro1429 euro€ 1.099,-
MacBook Neo699 euro799 euro€ 634,-
MacBook Pro1929 euro2229 euro€ 1.699,-
iMac1519 euro1819 euro€ 1.397,-
Mac Studio2329 euro3029 euroNiet leverbaar

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ToestelOude prijsNieuwe prijsLaagste prijs
Apple TV169 euro229 euro€ 166,95
HomePod349 euro399 euro€ 330,95
HomePod mini109 euro139 euro€ 109,-
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Apparaten véél duurder

Apple heeft maar liefst twaalf apparaten veel duurder gemaakt. Vooral voor de Macs betaal je veel meer, zo is zelfs de prijs van de MacBook Neo verhoogd. Apple bracht de goedkoopste MacBook ooit uit voor slechts 699 euro. Die beginprijs is nu verhoogd naar 799 euro, al is dit nog de kleinste prijsstijging van alle Macs. Voor de MacBook Air betaal je nu 1429 euro, bij de MacBook Pro is dat zelfs 2229 euro.

Verder heeft Apple de prijzen van alle iPads verhoogd. De reguliere iPad stijgt van 389 euro naar maar liefst 509 euro. Voor de iPad mini, iPad Air en iPad Pro ben je nog meer geld kwijt. Wil je een Apple TV, HomePod of HomePod mini halen? Ook dan moet je dieper in de buidel tasten. De startprijs van de Apple TV is gestegen naar 229 euro, dat een prijsstijging betekent van 60 euro. Voor de HomePod betaal je nu 399 euro (dat was 349 euro), de HomePod mini krijg je voor 139 euro (eerder 109 euro).

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Zo krijg je de oude prijzen

Apple heeft alle iPads, Macs, HomePods en de Apple TV veel duurder gemaakt. Die hogere prijzen zijn per direct doorgevoerd, waardoor je de hogere prijs nu al betaalt bij Apple zelf. Voor de iPhone, Apple Watch en AirPods zijn vooralsnog geen prijsverhogingen aangekondigd. De kans is groot dat die apparaten in september duurder worden, want dan verschijnen de nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods van 2026.

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Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPad, Mac, HomePod of Apple TV te halen? In dat geval betekenen de prijsverhogingen bij Apple niet direct slecht nieuws. Je betaalt de hogere prijzen alleen bij Apple zelf, andere aanbieders hebben de nieuwe prijzen vooralsnog niet overgenomen. Dat kan in de toekomst wel gebeuren, dus wacht niet te lang met het doen van je nieuwe aankoop. Bekijk hier de laagste prijzen, zodat je niet te veel betaalt voor jouw nieuwe iPad, Mac, HomePod of Apple TV:

Laagste prijzen voor iPad

Laagste prijzen voor iPad
Laagste prijzen voor Mac

Laagste prijzen voor Mac
Laagste prijzen voor Apple TV

Laagste prijzen voor Apple TV
Laagste prijzen voor HomePod

Laagste prijzen voor HomePod
Laagste prijzen voor HomePod mini

Laagste prijzen voor HomePod mini
Laagste prijzen voor iPhone

Laagste prijzen voor iPhone
Bron afbeelding: Apple
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