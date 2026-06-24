Let op: deze nieuwe iPhone wordt binnen een jaar veel minder waard

Ben je van plan om dit jaar een nieuwe iPhone te kopen? Denk dan goed na over je keuze, want deze iPhone wordt naar verluidt al snel veel minder waard!

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iPhone Ultra

De nieuwe iPhones van 2026 komen eraan! Apple bereidt de release van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max voor. De reguliere iPhone 18 volgt pas in 2027, in plaats daarvan komt dit jaar de eerste opvouwbare iPhone. Apple werkt al jaren aan een opvouwbare iPhone, die we in september volgens geruchten eindelijk gaan zien. Waar dit toestel eerder nog de iPhone Fold werd genoemd, is het nu de verwachting dat Apple kiest voor de iPhone Ultra als benaming.

De eerste opvouwbare iPhone wordt enorm geavanceerd en heeft zowel aan de buiten- als binnenkant een scherm. Volgens geruchten heeft de iPhone Ultra opengeklapt een scherm van 7,8 inch, dat ongeveer even groot is als de iPad mini. Dichtgevouwen is dat een 5,5-inch display. Dat de iPhone Ultra enorm geavanceerd wordt zie je ook wel aan het prijskaartjes, want de beginprijs ligt waarschijnlijk boven de 2000 euro. Uit nieuw onderzoek is nu gebleken dat de waarde van de iPhone Ultra al heel snel kan dalen.

Veel minder waard

Waar Apple de eerste opvouwbare iPhone nog moet uitbrengen, bieden concurrenten al jaren opvouwbare telefoons aan. Samsung, Google, Motorola en OnePlus hebben al langer een Fold-model op de markt en de waarde van die toestellen is onderzocht door SellCell. Uit het onderzoek is gebleken dat opvouwbare smartphones gemiddeld 64,6 procent van hun waarde verliezen binnen het eerste jaar. Ter vergelijking: bij ‘normale’ smartphones is dat waardeverlies 55,3 procent.

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SellCell heeft berekend dat opvouwbare telefoons na twaalf maanden gemiddeld 997,69 dollar (878,70 euro) minder waard zijn. Bij de iPhone Ultra ligt dat bedrag nóg hoger, omdat de opvouwbare iPhone een hogere startprijs krijgt. Volgens SellCell is de iPhone Ultra met een beginprijs van 2000 dollar na twaalf maanden nog maar 708 dollar waard. Dat betekent een waardeverlies van maar liefst 1292 dollar binnen één jaar.

Apple mogelijk een uitzondering

Het waardeverlies bij opvouwbare smartphones heeft vooral te maken met het display. Een opvouwbaar scherm heeft vaak een duidelijke kreuk in het scherm. Die vouw zorgt voor snellere slijtage dan bij een ‘normaal’ scherm, waardoor het vouwbare display minder lang meegaat. Dat zorgt ervoor dat opvouwbare smartphones al na een jaar veel minder waard zijn. Door dat probleem verwacht SellCell dat de iPhone Ultra na een jaar minder dan de helft van de aankoopprijs waard is.

Apple werkt al jaren aan een opvouwbaar scherm, waarbij de kreuk niet zichtbaar is. Met dat kreukvrije scherm moet de iPhone Ultra zich onderscheiden van andere Fold-modellen. Mogelijk zorgt dit kreukvrije scherm er ook voor dat de iPhone Ultra langer meegaat en meer waard blijft. Doorgaans blijven iPhones langere tijd waardevast, waardoor Apple mogelijk een uitzondering op de regel wordt. Wil je op de hoogte blijven van de iPhone Ultra? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!