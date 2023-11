Black Friday 2023: de goedkoopste iPhone-deals

Wil je graag een iPhone, maar hoeft het niet allemaal het duurste van het duurste te zijn? Dan hebben we goed nieuws! We hebben de drie goedkoopste iPhone modellen voor je op een rij gezet én waar je ze deze Black Friday koopt.

Goedkoopste iPhone-aanbiedingen Black Friday 2023

Aan een nieuwe iPhone hangt een flink prijskaartje. Als je de iOS-software van Apple fijn vindt maar niet de nieuwste functies hoeft, kan het fors schelen om eens te kijken naar oudere iPhone-modellen. Wij hebben de 3 goedkoopste iPhone-modellen voor je op een rijtje gezet én de beste Black Friday-deals erbij gezocht.

Nog meer besparen kan met een abonnement. Providers geven vaak korting op de toestelkosten, waardoor je nieuwe iPhone voordeliger wordt. Over het algemeen geven webwinkels hogere korting, maar hier geldt meestal: hoe groter de bundel, hoe meer korting.

Bel of internet je niet zoveel en heb je genoeg aan een kleinere bundel, kies er dan voor je abonnement direct bij een provider af te sluiten. De toestelprijs is bij providers namelijk altijd hetzelfde, ongeacht de bundelgrootte.

iPhone SE (2022) Black Friday-deals

De állergoedkoopste iPhone die je momenteel in huis kan halen is de iPhone SE uit 2022. Het toestel heeft nog het oude design met de thuisknop met Touch ID dat je kan herkennen van de iPhone 8. Hij is dankzij de A15 Bionic-chip een stuk krachtiger.

Verder beschikt hij over een 4,7 inch-lcd-scherm, een 12 megapixel-camera en 7 megapixel-frontcamera. De iPhone SE (2022) is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: rood, zwart en wit. Daarbij heb je de keuze uit 64GB, 128GB of 256GB.

iPhone SE (2022) 64GB als los toestel

iPhone SE (2022) 64GB met abonnement

iPhone 11 Black Friday-aanbiedingen

Wil je toch wat uitgebreidere cameramogelijkheden, dan moet je deze Black Friday bij de iPhone 11 zijn. Je hebt – naast de 12 megapixel-hoofdcamera – de beschikking over een ultragroothoeklens. Ook in het donker leg je alles vast met verrassend goede kwaliteit dankzij de ‘Nachtmodus’.

Hoewel de A13 Bionic-chip minder recent is dan die in de iPhone SE (2022) te vinden is, doet hij niet zo gek veel onder voor de nieuwere modellen. Daardoor is de iPhone 11 een toestel met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

iPhone 11 64GB als los toestel

iPhone 11: van €519,00 voor €480,00 – Belsimpel

iPhone 11 64GB met abonnement

iPhone 13 128GB Black Friday-deals

Wil je een iPhone met een design dat het meeste weg heeft van de recente modellen voor een fijner prijsje, dan ga je voor de iPhone 13. Deze heeft dunnere schermranden dan de iPhone 11 en een wat kleinere notch: dat geeft een luxere uitstraling.

Foto’s maak je met dezelfde cameraset als de iPhone 11 heeft, maar de iPhone 13 beschikt wel over een nieuwere chip. Het is dezelfde krachtige A15 Bionic-chip als in de iPhone SE (2022) ligt. De iPhone 13 is – wat betreft prestaties – het beste van de iPhone SE (2022) en de iPhone 11 samen is. Daardoor ligt het prijskaartje wat hoger dan de andere twee iPhones, maar je haalt hem alsnog een stuk voordeliger in huis dan de iPhone 14– of 15-serie.

iPhone 13 128GB als los toestel

iPhone 13 128GB met abonnement

