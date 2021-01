De beste iOS-apps in de App Store van week 53

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Hepta

Wil jij in 2021 beter zicht krijgen op je financiën? Er zijn verschillende apps waarmee je je boekhouding bij kunt houden. Hepta is een welkome nieuweling. Deze moderne en kleurrijk vormgegeven app vraagt om je inkomen en vaste lasten. Vervolgens zie je heel duidelijk hoeveel geld je per dag overhoudt om leuke dingen van te doen.

Koop je ergens een koffie-to-go of je favoriete magazine, dan vul je eenvoudig in hoeveel je daaraan hebt uitgegeven. De taartvormige heptagon laat zien hoeveel geld je nog overhoudt. Je kunt Hepta gratis een week proberen, daarna betaal je 1,99 euro per maand of 19,99 euro per jaar. Er is ook een widget beschikbaar voor iOS 14.

Hepta Ann & Art Anna Schroeder, Artur Schroeder GbR Gratis via App Store via App Store

2. EasyLetter

Wie schrijft er anno 2021 nog brieven? Als jij vergeten bent hoe een formele brief er eigenlijk uit hoort te zien, is EasyLetter heel erg handig. Na het invullen van de basisinformatie, zoals afzender, bericht en ontvanger, stelt de app automatisch een perfecte brief voor je op. Die kun je vervolgens naar het juiste adres versturen.

Voor een eenmalig bedrag van 7,99 euro kun je upgraden naar EasyLetter Pro. Daarmee krijg je toegang tot verschillende lettertypen en meer mogelijkheden om je brief te personaliseren. Ook voeg je eenvoudig je handtekening toe en kun je je brieven vergrendelen. Zo voorkom je dat ze door anderen worden bewerkt.

EasyLetter - Brieven schrijven Felix Brix 10 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Fernanfloo Party

Fernanfloo is een bekende YouTuber uit Salvador, die video’s maakt over games. Hij heeft nu ook zijn eigen spel, genaamd Fernanloo Party. Eigenlijk gaat het om twee kleine games, die perfect zijn om wat tijd te doden in de trein of als je op iemand zit te wachten.

In Chorizo Stack moet je overeind zien te blijven terwijl je een steeds hogere berg beklimt. Die berg bestaat uit, je raadt het al, chorizoworsten. Animal Escape is een simpele ‘runner’, waarin je zolang mogelijk moet blijven rennen terwijl je dieren en zombies probeert te ontwijken. Fernanfloo Party is gratis te downloaden.

Fernanfloo Party BroadbandTV Corp Gratis via App Store via App Store

4. Crouton

Crouton is niet helemaal nieuw, maar het is wel één van de beste recepten-apps voor iOS. Je kunt handmatig recepten toevoegen óf ze door Crouton laten importeren via weblinks. Ook is het mogelijk om een foto te maken van een kookboek en deze in de app te plakken. Zo hoef je het boek niet steeds uit de kast te halen. Met ‘Meal Plan’ plan je je maaltijden eenvoudig vooruit.

Je kunt Crouton gratis downloaden en uitproberen. De app staat je toe om 20 recepten op te slaan. Voor 4,49 kun je onbeperkt gerechten toevoegen. Daarnaast kun je met deze Plus-versie recepten uitwisselen tussen huisgenoten. Wel zo makkelijk als je wil dat er ook eens iemand anders kookt.