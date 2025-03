Blijf up-to-date van al het Formule 1-geweld met deze vijf apps

Het nieuwe seizoen van de Formule 1 komt eraan! Wil je niks misen van alle races? Installeer dan deze Formule 1-apps, zodat je goed voorbereid bent.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Officiële Formule 1-app

De officiële Formule 1-app geeft je een overzicht van het laatste nieuws, interviews en achtergrondinformatie over de autosport. Daarnaast voorziet de app je wekelijks van toffe video’s met oud-coureurs en krijg je historische beelden voorgelegd waar je wordt teruggenomen naar vroeger, toen bijvoorbeeld Michael Schumacher de Formule 1 nog domineerde. Maar ook meer recente content is aanwezig: bijvoorbeeld de crash tussen Hamilton en Rosbergin 2014 op Spa.

Voor een vast bedrag per maand of jaar krijg je de beschikking over nog meer toffe features, zoals een live timing-schema en interactieve 3D-kaart; ideaal om bij de hand te hebben tijdens de race op zondag!

Formula 1® Formula One Digital Media Limited 9.2 (31.424 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. FiDB

Voor raceliefhebbers die naast het heden ook graag de geschiedenis van de Formule 1 induiken, is FiDB een must. Deze Nederlandse app bevat alle relevante informatie over de koningsklasse vanaf 1950. In FiDB vind je tevens alle uitslagen, statistieken en standen van de afgelopen jaren.

Daarnaast beschik je met FiDB over teamoverzichten en All Time High-scores, met daarin volledige carrière-overzichten van coureurs. Je zou dus kunnen stellen dat FiDB de Wikipedia voor de autosport is.

FiDB Appmiration 8.6 (14 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Viaplay

Wil je alle (kwalificatie)races dit seizoen live volgen? Dan kan de Viaplay-app niet ontbreken. Viaplay heeft sinds een aantal jaar de uitzendrechten van de Formule 1, waardoor je geen enkele race mist met een abonnement op de streamingdienst. Dat is niet alles, want met Viaplay bekijk je ook voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League en de Duitse Bundesliga. Ook dartwedstrijden kijk je via de streamingdienst.

Ben je vooral geïnteresseerd in de Formule 1? Dan hebben we goed nieuws, want bij een abonnement op Viaplay krijg je F1 TV Pro er gratis bij. Daar kun je genieten van historische beelden en andere extra’s van de Formule 1. Ben je benieuwd hoeveel je voor Viaplay betaalt? Hier hebben we alle prijzen van de maand- en jaarabonnementen al voor je onder elkaar gezet! Bekijk hier Viaplay in de App Store:

Viaplay: Film, TV & Live Sport Viaplay 7.8 (17.642 reviews) Gratis via App Store via App Store

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. McLaren en Williams

De Formule 1-teams mogen met hun wagens en motoren voorop lopen, social media is iets waar ze nog weinig verstand van hebben. In de App Store is namelijk alleen een applicatie van het McLaren F1 en Williams-team te vinden. Deze applicaties houden je up-to-date over de gang van zaken in de teams, inclusief social feeds, video’s en foto’s van de coureurs.

Ook tijdens een Grad Prix krijg je een exclusief inzicht in wat er over de boordradio tegen elkaar wordt gezegd. Zo weet je meteen of Carlos Sainz en Alex Albon met z’n tweeën de finish halen en hoe het bij Lando Norris en Oscar Piastri verloopt. De applicaties van beide teams zijn gratis te installeren in de App Store.

Williams Racing Alcority 9.2 (11 reviews) Gratis via App Store via App Store

McLaren Racing McLaren 9.4 (13 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. F1 TV

Vind je Viaplay te duur? Dan kun je ook voor een abonnement op F1 TV (Pro) kiezen. F1 TV is het officiële kanaal van de Formule 1 en is sinds een aantal jaar beschikbaar in Nederland. Het is inmiddels een uitgebreide streamingdienst waarin niet alleen de races, maar ook trainingen, kwalificaties en sprintraces live worden uitgezonden. Aan alle uitzendingen gaat een uitgebreid voorprogramma vooraf.

De prijzen van F1 TV Pro zijn in Nederland iets duurder dan in België. In Nederland betaal je 11,90 euro per maand voor de streamingdienst, in België is dat 8,99 euro. De prijzen liggen in ieder geval lager dan de maand- of jaarprijzen van Viaplay. Voor die lagere prijs kijk je ook naar de Formule 2, Formule 3, F1 Academy en de Porsche Supercup. Benieuwd naar de Formule 1-app? Bekijk hier de eigen streamingdienst van de Formule 1: