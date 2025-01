Viaplay verhoogt prijzen: Formule 1 kijken wordt nóg duurder

Slecht nieuws als je een abonnement op Viaplay hebt, want de streamingdienst wordt veel duurder. Dit zijn de nieuwe prijzen van Viaplay!

Viaplay verhoogt prijzen

Heb jij op dit moment een abonnement op Viaplay? Dan ga je binnenkort meer betalen, want de streamingdienst heeft prijsverhogingen aangekondigd. Viaplay past niet alleen de prijzen aan, maar introduceert ook een abonnement met reclame. Op dit moment betaal je 17,99 euro per maand voor een abonnement op Viaplay. Dat wordt binnenkort veel duurder, de nieuwe maandprijs is maar liefst 21,99 euro.

Dat is een forse stijging, waardoor je veel meer gaat betalen voor het kijken van de Formule 1, Premier League, Bundesliga en darten. Vind je 21,99 euro per maand te duur? Dan kun je binnenkort ook kiezen voor een abonnement met reclame. Voor die optie betaal je maandelijks 19,99 euro. Toch is er een manier om onder deze hogere prijzen uit te komen, want Viaplay herintroduceert de jaarabonnementen.

Jaarabonnement keert terug

Naast de prijsstijging heeft Viaplay aangekondigd dat de jaarabonnementen terugkeren bij de streamingdienst. Dat is opvallend, want een jaar geleden schrapte Viaplay het jaarlijkse abonnement juist. Binnenkort is het wel weer mogelijk om een abonnement voor een heel jaar af te sluiten. Dat geldt zowel voor het standaardabonnement als de variant met reclames.

Voor het jaarabonnement zonder reclame betaal je maandelijks 19,99 euro. Kies je voor de optie met reclame? Dan is het maandbedrag nog maar 16,99 euro. Het is daarom aan te raden om een jaarabonnement af te sluiten, want op die manier kom je (gedeeltelijk) onder de prijsstijging uit. Zo is een jaarabonnement met reclames straks goedkoper dan het huidige maandabonnement van Viaplay.

Abonnement Huidige prijs Nieuwe prijs Basis (maandelijks) – 19,99 euro per maand Basis (jaarlijks) – 16,99 euro per maand Standaard (maandelijks) 17,99 euro per maand 21,99 euro per maand Standaard (jaarlijks) – 19,99 euro per maand

Prijsverhoging Viaplay vermijden

Wil je de hogere prijzen bij Viaplay vermijden? Dan raden we je aan om voor het jaarlijkse abonnement met reclame te kiezen. De streamingdienst heeft al aangegeven dat live sportwedstrijden niet worden onderbroken door advertenties. Zo blijft de wedstrijd onafgebroken in beeld en heb je geen last van reclames. Gebruik je Viaplay voornamelijk om naar de Formule 1 te kijken? Dan wordt de race dus niet verstoord door reclames. Bij films en series is dat helaas wél het geval.

Bij alle abonnementen op Viaplay krijg je er gratis F1 TV Pro bij, waarbij je zonder reclames de Formule 1 kunt volgen. Viaplay hanteert de hogere prijzen vanaf maandag 3 februari 2025. Voor huidige abonnees geldt de prijsverhoging pas een maand later, vanaf 3 maart 2025. Bestaande abonnementen worden automatisch omgezet naar het Basis-abonnement met reclame. Wil je geen advertenties? Dan kun je zelf upgraden naar het duurdere Standaard-abonnement.