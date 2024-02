Bekijk nu al je Apple Music Replay van 2024: dit was je favoriete muziek

Het jaar is nog maar net begonnen, maar je kunt nu al je Apple Music Replay van 2024 bekijken. Dit was je favoriete muziek tot nu toe!

Apple Music Replay 2024 beschikbaar

De eerste maand van 2024 zit er net op, dus dat betekent dat je het overzicht van jouw favoriete muziek in Apple Music al kunt bekijken. Ieder jaar begint Apple vroeg met Apple Music Replay, zodat je het hele jaar door kunt zien wat jouw topnummers zijn. Doorgaans start Apple in februari met Apple Music Replay en dat is in 2024 dus niet anders.

Je vindt vanaf nu een afspeellijst met de titel ‘Replay 2024’ terug in de Apple Music-app. Hierin staan de honderd nummers die je dit jaar (tot nu toe) het vaakst hebt beluisterd. De volgorde van de nummers in de afspeellijst is geen toeval: jouw favoriete nummer staat bovenaan. De muziek waar je het minst naar hebt geluisterd staat juist op de laatste plek in del lijst. Wij leggen je uit hoe je Replay 2024 vindt in de Apple Music-app!

Zo vind je Replay 2024

Je kunt dus nu al zien naar welke muziek je in 2024 het meest hebt geluisterd. Voor nu is dat je favoriete muziek van januari, maar gedurende het jaar verandert de afspeellijst als gevolg van je luistergedrag. Als je bepaalde nummers veel vaker luistert wordt je Replay 2024 daarop aangepast. Je vindt de afspeellijst als volgt in Apple Music:

Open Apple Music op je iPhone of iPad; Ga naar ‘Luister nu’; Scrol naar beneden; Kies voor ‘Replay 2024’ en tik tot slot op ‘Speel af’.

Hier vind je overigens ook je Apple Music Replay van eerdere jaren, mits je toen al een abonnement had op Apple’s muziekdienst. Wil je meer info en statistieken bekijken dan je in de app kunt vinden? Check dan ook eens de website van Apple Music. Hier krijg je nog meer informatie te zien over welke liedjes je het vaakst hebt meegezongen. Hoe meer nummers je hebt afgespeeld, hoe meer informatie je hier terugvindt.

Hier krijg je Apple Music

Zie je de afspeellijst niet staan in de Apple Music-app? Dan is het mogelijk dat je nog te weinig hebt geluisterd naar muziek via Apple Music. In dat geval heeft de app nog niet genoeg informatie verzameld om de Replay 2024 voor je samen te stellen. Luister in dat geval nog iets meer naar Apple Music, de afspeellijst verschijnt dan vanzelf in de app.

Heb je nog geen abonnement op Apple Music? Het grote voordeel van Apple Music is dat je het hele jaar door je jaaroverzicht kunt zien, in tegenstelling tot Spotify’s terugblik aan het einde van het jaar. Bovendien krijg je Apple Music vaak een aantal maanden gratis bij de aankoop van een nieuw Apple-apparaat. Wil je weten of je Apple Music gratis kunt gebruiken? Bekijk dan hier alle abonnementen op Apple’s muziekdienst!

