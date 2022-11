Video van de week: Apple Watch Series 8 getest

De Apple Watch Series 8 is nu een tijdje uit en wij hebben hem inmiddels uitgebreid voor je getest. Wat zijn de nieuwe functies? En werkt het allemaal goed? Bekijk het in onze Apple Watch Series 8-video review!

Apple Watch Series 8: nieuwe gezondheidsfuncties

De Apple Watch Series 8 heeft qua uiterlijk veel weg van de Apple Watch Series 7. De nieuwe Apple Watch komt wel met een paar toffe nieuwe gezondheidsfuncties. Zo beschikt de Watch Series 8 nu over een bijzonder nauwkeurige sensor voor het meten van de lichaamstemperatuur. Met deze functie kunnen vrouwen hun menstruele cyclus in de gaten kunnen houden.

Daarnaast is deze nieuwe Apple Watch voorzien van ‘crashdetectie’, dat registreert wanneer je een ongeluk met je auto hebt. Apple gebruikt onder andere de gyroscoop, de versnellingsmeter en kunstmatige intelligentie om de crash te registreren.

Bekijk onze Apple Watch Series 8-video hieronder:

Series 8 is beschikbaar in veel kleuren

De nieuwe Watch is zoals altijd in diverse kleuren beschikbaar. Dit keer heeft Apple weer voor een aantal verschillende kleuren gekozen, bestaande uit: middernacht, sterrenlicht, PRODUCT(RED) en zilver. Er zijn ook drie kleuren voor de roestvrijstalen variant: zilver, goud en grafiet.

Apple Watch Series 8 kopen?

Ben je van plan om de Apple Watch Series 8 te kopen? Vergelijk dan de prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je de beste deal hebt!

Apple Watch Series 8 prijzen vergelijken Nieuw € 482,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 519,99 Bekijk beste prijs

WatchOS 9: low power mode en meer verbeteringen

Overigens: in watchOS 9, waar de Apple Watch Series 8 op draait uiteraard, zit een nieuwe low power mode. Deze werkt vanaf de Watch Series 4 of hoger. Daarmee gaat je Apple Watch maar liefst 36 uur mee op een enkele lading. WatchOS 9 komt uit met maar liefst vier nieuwe wijzerplaten, allemaal met een astronomie-thema.

Ook kan je Apple Watch met watchOS 9 nóg beter je slaap bijhouden. Zo weet je Apple Watch nu of je in de REM-, kern- of diepe slaap bent. WatchOS 9 is alleen op een Apple Watch Series 4 of nieuwer te installeren.

