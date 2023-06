WhatsApp-foto’s in hoge kwaliteit sturen – zo doe je dat

Dan maakt je de prachtigste foto’s, maar bij het versturen via WhatsApp vernachelt de messenger de kwaliteit. Dankzij een nieuwe functie is dat nu verleden tijd. Zo kun je foto’s in hoge kwaliteit versturen in WhatsApp.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp-foto’s versturen in hoge kwaliteit

WhatsApp is ontzettend praktisch voor het snelle delen van een kiekje. Al je contacten staan er toch al, ook je Android-vrienden, en je hebt supersnel een foto uitgekozen om te delen. Bovendien is die in een mum van tijd verstuurd én ontvangen. Alles prima, toch? Nou, tot je begint in te zoomen …

Bekijk je de foto namelijk van wat dichterbij, dan valt op dat de kwaliteit bij verre na niet meer is wat het nog in je Foto’s-app was. Waar je eerst details in gezichten uit kon maken, zie je nu alleen nog maar een beige brei. Om gegevens te besparen verkleint WhatsApp namelijk je foto’s, en past er bovendien nog wat compressie op toe. Jaren terug, met beperkte databundels en slechtere camera’s, was dat misschien een heel logische keuze, maar vandaag de dag wil je gewoon beste kwaliteit versturen. Toch? Nou, goed nieuws, want sinds de nieuwste update van WhatsApp kun je nu ook foto’s in hoge kwaliteit versturen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De nieuwe HD-functie van WhatsApp

De nieuwe functie om foto’s in hoge kwaliteit te versturen werd samen met de laatste update van de messenger uitgebracht. Het eerste wat je dus moet doen, is naar de App Store gaan en zorgen dat jij de nieuwste versie hebt. Dat doe je het gemakkelijkst via je profiel-icoontje rechtsboven. Daarna is het tijd om WhatsApp te openen!

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. 9,2 (689.148 reviews) Gratis via App Store via App Store

Open het gesprek waarin je een foto wilt versturen; Tik op het plusje en kies ‘Foto- en videobibliotheek’; Kies een foto om te versturen; Bovenaan verschijnt een knopje ‘HD’ met een tandwieltje. Tik erop; Kies onderaan voor ‘HD-kwaliteit’ en tik op Gereed; Verstuur je foto!

Als je meerdere foto’s tegelijk wilt versturen, past WhatsApp je instelling automatisch op alle gekozen foto’s toe. Het is dus niet mogelijk om een aantal foto’s in zowel standaard- als HD-kwaliteit te versturen. Heb je de HD-knop nog niet? Dan nog heel eventjes geduld, want de functie wordt geleidelijk uitgerold.

Meer van dat soort tips? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.