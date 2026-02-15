Deze verborgen instelling maakt CarPlay veel veiliger – en zo werkt die

Ben je veel onderweg met de auto? Zet deze verborgen instelling dan aan om CarPlay in je wagen veel veiliger te maken!

Verborgen instelling van CarPlay

CarPlay is dé manier om je iPhone op een veilige manier in je auto te gebruiken. De belangrijkste applicaties van je iPhone worden getoond op het grotere scherm van je wagen. Zo kun je probleemloos navigeren via Apple Kaarten, de muziek regelen via Apple Music en berichten inspreken in WhatsApp. Voor deze functies hoef je jouw iPhone er niet meer bij te pakken, in plaats daarvan gebruik je CarPlay op het scherm van je auto.

Helaas werken niet alle applicaties van je iPhone met CarPlay. Apple selecteert welke apps van je iPhone geschikt zijn voor het scherm in de auto. Zo probeert Apple CarPlay veilig te houden, maar deze beperkte selectie van applicaties heeft ook een nadeel. Het is soms verleidelijk om toch je iPhone erbij te pakken, voor apps die je niet kunt gebruiken in CarPlay. Wil je dat voorkomen? Zet dan deze verborgen instelling aan om CarPlay nóg veiliger te maken!

Focus autorijden inschakelen

Een eenvoudige manier om CarPlay veiliger te maken is door het instellen van een speciale focus. Het is al langer mogelijk om een focus in te stellen op je iPhone, zodat je bijvoorbeeld tijdens het slapen geen meldingen krijgt of op werk alleen werkgerelateerde notificaties ziet. Voor CarPlay heeft Apple een soortgelijke focus toegevoegd aan de iPhone, zodat je tijdens het rijden niet wordt afgeleid. Zo stel je dat in:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Veeg omlaag en tik op ‘Focus’; Druk op de plusknop (+) rechtsboven in beeld; Kies voor ‘Autorijden’; Tik op ‘Pas focus aan’; Scrol naar beneden en ga naar ‘Tijdens autorijden’; Schakel tot slot ‘Activeer met CarPlay’ in.

Heb je de nieuwe focus aan je iPhone toegevoegd? De focus ‘Autorijden’ wordt dan automatisch ingeschakeld wanneer er verbinding is met CarPlay. Het is ook mogelijk om een aparte achtergrond in te stellen op je iPhone, zodat je nog minder wordt afgeleid tijdens het rijden. Met deze focus worden meldingen stilgehouden en krijg je niet zomaar toegang tot apps op je iPhone. Zo wordt CarPlay weer wat veiliger, want je ziet deze meldingen ook niet meer op het scherm van de auto.

Meer over CarPlay

Met de focus ‘Autorijden’ krijg je veel minder meldingen binnen op je iPhone, waardoor CarPlay ze ook niet meer toont op het display in de auto. Dit is niet alleen veiliger, zo voorkom je ook dat medepassagiers onbedoeld de notificaties van je iPhone kunnen lezen. Pak je jouw iPhone er toch bij tijdens het rijden, bijvoorbeeld als je staat te wachten voor een stoplicht? Dan zorgt de focus ‘Autorijden’ ervoor dat je niet zomaar alle apps kunt openen.

De focus is zo een handig hulpmiddel om het telefoongebruik achter het stuur te voorkomen. Je blijft zo beperkt tot het scherm met CarPlay en bent veel veiliger onderweg. Het is aan te raden om de focus direct toe te voegen aan je iPhone, zodat je niet meer wordt afgeleid als je met de auto onderweg bent. Van belangrijke personen kun je wel meldingen doorlaten, dat kun je instellen onder ‘Instellingen > Focus > Autorijden’. Selecteer daar onder ‘Personen’ van wie notificaties wel door moeten komen.

Vond je deze tip handig en wil je meer weten over CarPlay?