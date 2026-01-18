Pas op: zó hoog is de boete voor rijden met je telefoon in de hand in 2026

Het is niet alleen onveilig om je telefoon te gebruiken achter het stuur, maar ook enorm duur. Zo hoog is de boete in 2026 voor het rijden met je telefoon in de hand!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Boete voor telefoongebruik

Ben je veel onderweg met de auto? In dat geval moet je ook in 2026 goed opletten, want de verkeersboetes zijn opnieuw duurder geworden in Nederland. Dat betekent dat je sinds 1 januari nog meer geld neerlegt voor het overtreden van de verkeersregels. In die regels is vastgelegd dat het in Nederland verboden is om te rijden met je telefoon in de hand. Doe je dat toch? Dan betaal je maar liefst 440 euro in 2026.

Dat is een enorm hoog bedrag, dat door de administratiekosten van het Centraal Justitieel Incassobureau zelfs oploopt tot 449 euro. Vorig jaar was de boete voor het rijden met je telefoon in de hand nog 430 met 9 euro administratiekosten, dus je betaalt 10 euro meer in 2026. Helemaal verboden is het gebruik van de telefoon achter het stuur overigens niet, zo lang je de smartphone maar handsfree bedient.

Steeds meer focusflitsers

Verkeersboetes worden traditiegetrouw verhoogd in januari, maar dat is niet de enige verandering in 2026. Er verschijnen steeds meer focusflitsers langs de weg. Dit is een nieuw type flitspaal, waarmee wordt gecontroleerd of de bestuurder van een auto een mobiele telefoon gebruikt tijdens het rijden. De eerste flitspaal die smartphones registreert werd in februari 2025 geplaatst, dit jaar volgen er veel meer.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er staan inmiddels focusflitsers op verschillende locaties door het hele land. De beelden van deze flitspalen worden gecontroleerd door een buitengewoon opsporingsambtenaar, die vaststelt of er inderdaad een telefoon achter het stuur wordt gebruikt. Is dat het geval? In dat geval krijgt de bestuurder niet veel later een boete van maar liefst 440 euro (exclusief administratiekosten) thuisgestuurd.

Zo voorkom je boetes

Het rijden met je telefoon in de hand is in 2026 één van de hoogste verkeersboetes die je kunt krijgen in Nederland. Zo is het ‘goedkoper’ om door rood te rijden of om een kruispunt te blokkeren met je auto. Het is eenvoudig om de verkeersboete te voorkomen, dat doe je door simpelweg je telefoon niet achter het stuur te gebruiken. Moet je onderweg toch je route aanpassen of wil je een ander nummer opzetten? Gebruik dan CarPlay of het besturingssysteem van je wagen, want dat is wél toegestaan.

Heeft jouw auto geen CarPlay of een eigen besturingssysteem? Het is in dat geval aan te raden om een telefoonhouder te kopen voor in je wagen. In deze houder kun je de smartphone bevestigen, zodat je bijvoorbeeld handsfree kunt bellen en geen boete riskeert. Telefoonhouders zijn doorgaans twintig euro, dat ook in 2026 veel voordeliger is dan de boete voor het rijden met je telefoon in de hand. Bekijk hier telefoonhouders voor in de auto, zodat je geen risico loopt op een verkeersboete van 440 euro: