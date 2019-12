Instagram Story collage maken: zo doe je dat in vier stappen

Vandaag brengt Instagram een nieuwe functie uit. Je kunt nu namelijk een collage maken in Instagram Story met twee of meer foto’s in één story. Zo doe je het.



Collage met Lay-out

De nieuwe functie heet Lay-out en vind je in de camerafunctie in Instagram. Hiermee kun je maximaal zes foto’s in één collage kwijt. Voorheen kon je maar één foto in je Instagram Story plaatsen.

Wel was er een trucje om meerdere foto’s in één story te zetten: het kopiëren en plakken van een foto in een tekstvakje. Dat soort trucjes hoeven niet meer met de nieuwe lay-out-functie. Als je onderstaande stappen doorloopt maak je in een handomdraai je eigen collage.

Zo maak je een collage in Instagram Story

Open de camera in Instagram; Onder de witte cameraknop (waar ‘normaal’ staat) swipe je naar links tot je op Lay-out komt te staan; Boven de cameraknop kies je hoeveel foto’s je in je collage wil zetten; Maak de eerste foto zoals je gewend bent. Daarna verschuift de camera naar het tweede vak, enzovoort.

Je kan ook foto’s uit je galerij toevoegen door linksonder op de galerij met het plusje te tikken. Als je klaar bent met de opmaak van je collage kun je het toevoegen aan je Instagram Story.

Met deze functie kan je je creativiteit erop loslaten. Je kan bijvoorbeeld een opeenvolgend verhaal maken, een voor en na foto, of juist allerlei heel verschillende foto’s. Het is echter helaas (nog) niet mogelijk om te filmen in deze modus.

Meer nieuwe functies in Instagram

Lay-out is niet de eerste functie die Instagram in korte tijd heeft gelanceerd. Onlangs zijn er ook een aantal functies bijgekomen die pestgedrag tegen zouden moeten gaan. Zo kun je ongewenste reacties en vervelende gebruikers beperken en krijg je de vraag ‘Weet je het zeker?’ als je een hatelijk bericht wil plaatsen.

Ook wordt door middel van kunstmatige intelligentie beoordeeld of er valse informatie wordt gedeeld. Instagram hoopt hiermee het online pesten zoveel mogelijk te beperken.

