Instagram neemt maatregelen tegen nepnieuws en pestgedrag

Nadat Facebook onder vuur kwam te staan omdat veel pesters makkelijk nepnieuws en haatberichten konden sturen, gooit Instagram het over een andere boeg. De app gaat namelijk nieuwe functies toevoegen die pestgedrag en nepnieuws tegen moeten gaan.

Functie tegen valse informatie

In een statement vertelt het bedrijf dat er vaak valse informatie wordt gedeeld, zoals gefotoshopte foto’s. Om dit probleem tegen te gaan, heeft Instagram samen met een partnerbedrijf een ‘factcheck’-programma opgezet om nepnieuws te herkennen, en er een label aan te geven. Vanaf vandaag gaan ze dit programma wereldwijd uitproberen.

Wanneer een bericht als (gedeeltelijk) nep wordt beoordeeld, komt het niet meer in het zoektabblad voorbij en kan er ook niet meer op worden gezocht door hashtags. Ook krijgt het bericht het label van valse informatie, zodat je zelf kunt kiezen of je het bericht wil zien.



Functie tegen pesten

Behalve tegen valse informatie worden ook maatregelen getroffen tegen pestgedrag, zoals haatberichten. Als iemand nu een haatbericht wil plaatsen, krijgt deze gebruiker eerst een waarschuwing. Door kunstmatige intelligentie kan Instagram verschillende pestberichten herkennen.

Er was al een functie dat een melding stuurde als gebruikers een beledigende reactie wilde sturen onder een bericht. Ook was het mogelijk om bepaalde Instagram-accounts te ‘beperken’. Nu wordt ook een melding gestuurd als iemand een beledigend onderschrift onder zijn eigen bericht wil plaatsen. Gebruikers krijgen dan de melding dat hun bericht beledigend kan zijn, met de vraag of ze het willen veranderen.



Beperkte controle in Nederland

In Nederland krijg je ook een melding te zien als een buitenlands bedrijf het bericht als valse informatie heeft beoordeeld. Er is echter geen Nederlandse partij die dit controleert. Facebook, de eigenaar van Instagram, heeft namelijk geen factcheck-partij meer in Nederland.

Voorheen waren dat NU.nl en Nieuwscheckers, maar beide partners zijn hier onlangs mee gestopt, waardoor er maar beperkte controle is in Nederland. Het is daardoor nog maar de vraag hoeveel impact deze functies gaan hebben voor Nederlandse gebruikers.

