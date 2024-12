Je iPhone heeft een streep onderaan het scherm (met deze verborgen functie)

Op het scherm van je iPhone vind je vaak een streep onderaan het scherm, maar waarvoor is die lijn bedoeld? Zo gebruik je de feature!

iPhone heeft een streep

Je iPhone heeft veel verborgen functies, die je vermoedelijk nog helemaal niet kent. Eén van die features heeft waarschijnlijk te maken met de streep onderaan het scherm van je iPhone. Deze lijn wordt niet altijd weergegeven op het display, maar verschijnt op bepaalde momenten. Zodra je een applicatie opent op je iPhone verschijnt de streep onderaan het scherm. Deze lijn is wit of zwart, afhankelijk van de achtergrondkleur.

Is de streep je nog nooit opgevallen? Dat is niet vreemd, want de Apple heeft de lijn zo subtiel mogelijk proberen te houden. Toch heeft de streep onderaan het scherm van je iPhone een functie, die het veel gemakkelijker maakt om te wisselen tussen apps. Door over te lijn te vegen ga je namelijk direct naar de applicatie die je het laatste hebt gebruikt. Ben je benieuwd hoe dat precies werkt? Bekijk dan deze video:

Functie niet uit te schakelen

Open je een app op je iPhone of iPad? Dan verschijnt de streep automatisch in beeld. Door over de lijn naar links te vegen (te swipen) ga je terug naar de applicatie die je het laatste hebt gebruikt. Wil je vervolgens toch weer de andere app openen? Veeg dan naar rechts over de streep, de applicatie die je het recentst hebt gebruikt opent dan weer. Voorwaarde is wel dat je de apps niet hebt afgesloten, als je dat wel doet werkt de swipe-functie niet.

De feature werkt hetzelfde op de iPhone en op de iPad. Gebruik je de functie nauwelijks of nooit? Dan hebben we slechts nieuws, want je kunt de streep onderaan het scherm van je iPhone of iPad niet weghalen. Het is niet mogelijk om de functie uit te schakelen, waardoor de lijn altijd zichtbaar blijft op het display. Maak je een screenshot of een schermopname? Ook dan is de horizontale lijn zichtbaar.

Meer iPhone-tips

De streep onderaan het scherm van je iPhone is dus een handige snelkoppeling als je snel wilt wisselen tussen apps. Helaas is het niet mogelijk om de functie uit te schakelen, ook niet bij het maken van screenshots of schermopnames. Mogelijk voegt Apple die optie toe aan een latere iOS-versie, zodat de lijn niet continu in beeld verschijnt. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over je iPhone? Bekijk dan hier meer van onze tips, zodat je alles over je smartphone te weten komt!