Deze 12 (!) nieuwe wallpapers zijn nu beschikbaar op je iPhone: hier vind je ze

Ben je op zoek naar een nieuwe achtergrond? Dan hebben we goed nieuws, want Apple heeft maar liefst twaalf nieuwe wallpapers toegevoegd aan de iPhone!

iOS 26.5

Er is weer een update voor je iPhone beschikbaar! Op maandag 11 mei 2026 heeft Apple iOS 26.5 uitgebracht. Met de softwareversie komt weer een reeks nieuwe functies naar je iPhone. Voor gebruikers in de Europese Unie is het voortaan gemakkelijker om accessoires van derde partijen te koppelen met een iPhone, dat gebeurt nu op dezelfde manier als het verbinden van AirPods. Smartwatches van derde partijen kunnen vanaf iOS 26.5 bovendien eindelijk meldingen ontvangen van iPhones.

Naast de nieuwe functies heeft Apple nog meer veranderingen doorgevoerd op de iPhone. Apple brengt in het voorjaar traditiegetrouw nieuwe wallpapers uit voor de iPhone en dat is in 2026 niet anders. Met iOS 26.5 zijn maar liefst twaalf nieuwe achtergronden in het thema van de Pride-collectie toegevoegd. Ben je benieuwd hoe die nieuwe wallpapers eruitzien? Dit zijn de nieuwe achtergronden voor de iPhone:

Pas jij regelmatig de achtergrond van je iPhone aan? In dat geval is iOS 26.5 een interessante update, omdat je maar liefst twaalf nieuwe wallpapers op je iPhone kunt gebruiken. Alle achtergronden hebben opvallende kleuren, die je naar je eigen voorkeur kunt aanpassen. Zo heb je voor iedere gelegenheid een passende achtergrond. Heb jij iOS 26.5 geïnstalleerd op je iPhone? Dan vind je de nieuwe achtergronden als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Ga naar ‘Achtergrond’; Kies voor ‘+ Voeg nieuwe achtergrond toe’; Veeg omlaag en selecteer onder ‘Pride’ een wallpaper; Tik tot slot op ‘Voeg toe’.

Bij de nieuwe wallpapers op je iPhone bepaal je zelf de kleuren en het ontwerp. In totaal gaat het om twaalf achtergronden, waarbij je de laatste helemaal naar je eigen hand kunt zetten. Je past de kleuren van de wallpapers aan door naar links of rechts te vegen bij het instellen van de achtergrond. De twaalfde en laatste wallpaper heeft een speciale optie, waar je zelf meerdere kleuren kunt selecteren. Zo is er voor ieder moment wel een passende achtergrond.

Naast de nieuwe wallpapers voert Apple in iOS 26.5 belangrijke softwareverbeteringen door op je iPhone. Het is daarom belangrijk om de update zo snel mogelijk te installeren, zodat je zeker weet dat de beveiliging van je iPhone weer helemaal op orde is. Je vindt de update onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!