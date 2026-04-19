3 Spotify-functies die je direct móét uitschakelen (om deze nadelen)

Gebruik je regelmatig Spotify? Je kunt deze drie Spotify-functies dan beter direct uitschakelen, om nadelen te voorkomen!

Spotify-functies uitschakelen

Voor veel gebruikers is Spotify dé manier om naar nummers, albums en podcasts te luisteren. De muziekdienst voegt regelmatig nieuwe features toe aan de applicatie, die je meer mogelijkheden geven bij het afspelen van audio. Toch kun je beter niet alle instellingen inschakelen, omdat die met verschillende nadelen komen. Deze drie Spotify-functies kun je beter direct uitschakelen in je account!

1. Luisteractiviteit

Luister jij regelmatig naar muziek, waarvan je liever niet hebt dat je vrienden, collega’s of familieleden dat zien? Dan moet je goed opletten in Spotify, want de muziekdienst toont sinds kort welke nummers je afspeelt. Deze Spotify-functie was al langer beschikbaar op de desktopversie, maar is nu ook toegevoegd aan de mobiele applicatie. Houd jij je muzieksmaak liever geheim? Schakel dan deze functie uit:

Open de Spotify-app op je smartphone; Tik op je profielfoto linksboven in beeld; Ga naar ‘Instellingen en privacy’; Kies voor ‘Privacy en sociaal’; Zet de schakelaar achter ‘Luisteractiviteit’ uit.

Heb je de Spotify-functie uitgeschakeld? Vrienden, familieleden en collega’s kunnen dan niet meer zien naar welke muziek je luistert in Spotify. Andersom geldt hetzelfde: jij kunt ook niet meer zien welke nummers zij afspelen. Luisteractiviteit geeft je vrienden ook toegang om deel te nemen aan je Jams, maar dat voorkom je door de functie in Spotify uit te schakelen. Zo weet je zeker dat je ongestoord naar je favoriete muziek en podcasts kunt luisteren.

2. Downloaden via mobiele data

Eén van de handigste functies in Spotify is het downloaden van muziek en podcasts. Door je favoriete nummers, albums en podcasts te downloaden kun je ze altijd luisteren, ook als je smartphone niet verbonden is met internet. Deze functie komt vooral van pas als je veel onderweg bent, want je voorkomt dat Spotify veel van je mobiel data verbruikt. Je moet daarvoor wel een belangrijke instelling uitschakelen. Zo doe je dat:

Open de Spotify-app op je smartphone;

Tik op je profielfoto linksboven in beeld;

Ga naar ‘Instellingen en privacy’;

Kies voor ‘Data besparen en offline’;

Schakel ‘Downloaden via mobiele data’ uit.

Met deze functie uitgeschakeld weet je zeker dat Spotify geen mobiele data gebruikt om muziek en podcasts te downloaden. Je databundel kan er snel doorheen gaan als deze instelling aan staat, zeker als je audio in de hoogste kwaliteit opslaat. Het is daarom verstandig om deze Spotify-functie direct uit te schakelen. Wil je dat Spotify nog minder mobiele data verbruikt? Zet onder ‘Data besparen en offline’ dan ‘Datasaver’ aan, zodat je nog langer met je mobiele databundel doet.

3. Knop ‘Maken’

Spotify voegt niet alleen geregeld nieuwe functies toe aan de applicatie, er verschijnen ook regelmatig meer knoppen bij de muziekdienst. Eén van die nieuwe buttons is ‘Maken’, die standaard in de hoofdnavigatiebalk van de Spotify-app staat. Met deze knop kun je een afspeellijst, gezamenlijke playlist of Jam beginnen, maar veel gebruikers hebben die functies slechts zelden nodig. Deze Spotify-functie kun je daarom beter uitzetten:

Open de Spotify-app op je smartphone;

Tik op je profielfoto linksboven in beeld;

Ga naar ‘Instellingen en privacy’;

Kies voor ‘Content en weergave’;

Zet de schakelaar achter ‘Knop maken’ uit.

Heb je deze Spotify-functie uitgeschakeld? De Maken-knop verdwijnt dan direct uit je menubalk. De Bibliotheek-button staat vervolgens weer op de vertrouwde plek en zo voorkom je dat je onnodig op ‘Maken’ tikt in Spotify. Veel gebruikers maken slechts zelden een nieuwe afspeellijst aan, waardoor een speciale knop in de navigatiebalk helemaal niet nodig is. Het is helaas niet mogelijk om te kiezen welke knoppen je nog meer toevoegt aan de menubalk, dat is standaard ingesteld door Spotify.

Spotify heeft veel handige functies, maar deze drie instellingen kun je beter direct uitzetten. Ze komen met meer nadelen dan voordelen, waardoor je problemen voorkomt door ze meteen uit te schakelen.