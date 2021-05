Snapchat rolt donkere modus uit in iOS: zo activeer je het in 3 stappen

Snapchat heeft eindelijk een donkere modus uitgebracht voor de iOS-app. Zo activeer je de functie in drie stappen.

Snapchat rolt donkere modus uit

Snapchat begon vorig jaar met het testen van de donkere modus voor een kleine groep iPhone-gebruikers. Nu rolt de social media-app de donkere modus uit naar alle iOS-gebruikers. De feature is vooral fijn als je snel last hebt van het licht van je iPhone-scherm. De donkere modus kijkt een stuk prettiger.

Je kunt kiezen uit drie verschillende modi: altijd licht, altijd donker of dezelfde modus als je hebt ingesteld voor iOS. Zo stel je de feature in:

Ga in Snapchat naar je profiel en tik op het tandwieltje rechtsboven in het scherm; Scroll naar beneden en tik op ‘App Appearance’; Kies vervolgens jouw favoriete modus.

De donkere modus is nu direct ingesteld. Zie je de optie niet staan? Dan moet je app mogelijk nog worden bijgewerkt. Dit kun je controleren in de App Store. Is dat niet het geval? Dan moet je nog even geduld hebben. Omdat de functie nu wordt uitgerold kan het even duren voordat je de feature op jouw iPhone krijgt. iOS heeft als eerste de donkere modus van Snapchat. Android-gebruikers moeten er waarschijnlijk nog een paar maanden op wachten.

Steeds meer apps krijgen een donkere modus. Vorig jaar kreeg Facebook een donkere modus en was ook WhatsApp aan de beurt. Ook Gmail ontving vorig jaar een donkere modus in iOS en iPadOS.

