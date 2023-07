Minder spam in je e-mail – zo krijg je dat voor elkaar

Er is niets zo vervelend als een mailbox vol met spamberichten. Gelukkig kun je daar zelf iets aan doen. We laten je zien hoe je voortaan minder spam in je e-mail krijgt!

Minder spam in je e-mail

Onder spam verstaan we e-mails die ongevraagd in je mailbox belanden. Soms is het gewoon reclame, maar vaak proberen ze je met verkeerde bedoelingen te verleiden om op een link te klikken. Volgens onderzoeksbureau Statista was zo’n 49 procent van alle e-mails die vorig jaar wereldwijd werden verstuurd spam.

Er zijn een aantal richtlijnen die je kunt volgen om de hoeveelheid spam zoveel mogelijk te beperken. We zetten de belangrijkste voor je op een rij:

Gebruik een e-mailadres voor serieuze communicatie en een ander e-mailadres om je aan te melden op websites en fora;

Deel je ‘serieuze’ e-mailadres alleen met mensen die je vertrouwt;

Gebruik ‘Log in met Apple’;

Meld je niet af van nieuwsbrieven waar je je nooit op hebt geabonneerd;

Verwijder spam-mails niet, maar verplaats ze naar de spam-map;

Klik niet op links, en download geen foto’s of bestanden uit een spam-mail.

Voor een aantal van deze richtlijnen is het mogelijk al te laat, want die had je van begin af aan al in acht moeten nemen.

Instellingen en spamfilter voor minder spam

Er zijn ook een aantal instellingen die je kunt aanpassen om ervoor te zorgen dat je voortaan minder spam in je mailbox krijgt. Het eerste wat je moet doen is de optie ‘Bescherm activiteiten in Mail’ activeren. Dat doe je als volgt:

Open de app Instellingen;

Scrol een stukje naar beneden en tik op ‘Mail’;

Tik onder ‘Berichten’ op ‘Privacybescherming’;

Zorg dat de optie ‘Bescherm activiteiten in Mail’ is ingeschakeld.

Gebruik ook het spamfilter van je mailprogramma. Op je iPhone zijn er geen afzonderlijke instellingen voor het spamfilter. Die worden namelijk overgenomen van je e-mailprovider. Wil je ze aanpassen, dan doe je dat dus via je e-mailaccount. Log daarvoor in bij je e-mailprovider (bijvoorbeeld Google) en open daar de instellingen.

Spamfilter trainen

Het spamfilter wordt na verloop van tijd steeds beter in het herkennen of een e-mail spam is of niet. Veel gebruikers verwijderen de ongewenste mails direct zelf, maar het is beter om dat niet te doen. Door ze in de map te laten staan, train je het spamfilter in het herkennen van spam.

Wanneer je een spam-mail ontvangt die niet wordt herkend door het spamfilter, doe je het volgende:

Veeg een kleine stukje van rechts naar links op de desbetreffende e-mail ; Tik op de drie grijze puntjes; Scrol naar beneden en tik op ‘Verplaats naar reclame’.

De e-mail wordt nu aangemerkt als reclame, oftewel spam. Zo help je het spamfilter met het herkennen van spam-mails in de toekomst.

