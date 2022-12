Hierom worden telefoongesprekken op je iPhone opeens beëindigd

Wordt jouw telefoongesprek op je iPhone wel eens opeens beëindigd? Dat komt mogelijk door een onhandige nieuwe instelling. Lees hier hoe je dit verandert!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Telefoongesprek op je iPhone opgehangen

Wordt jouw telefoongesprek wel eens abrupt beëindigd op je iPhone? Dit is inmiddels een bekend probleem onder iPhone-gebruikers. Maar goed nieuws: het probleem wordt niet veroorzaakt door een technische fout in je smartphone. Of door jouw gesprekspartner die geen zin meer in het gesprek heeft.

Een iPhone-instelling veroorzaakt naar alle waarschijnlijkheid het probleem bij jouw telefoongesprek. Deze instelling is gemakkelijk aan te passen, iPhoned legt je uit hoe.

Deze instelling veroorzaakt het telefoonprobleem

In iOS 16 is geïntroduceerd dat je het telefoongesprek op je iPhone kan beëindigen door op de zijknop van je telefoon te drukken. Dit gebeurt natuurlijk nogal snel als je een iPhone vasthoudt, waardoor de kans groot is dat je hierdoor wel eens per ongeluk op hebt gehangen bij een telefoongesprek.

Lees meer: iOS 16.2 is er – met de volgende toffe, nieuwe functies!

Gelukkig is deze instelling makkelijk aan te passen, zodat je het telefoongesprek alleen op kan hangen door op het scherm te tikken. Je past de functie van de zijknop tijdens een telefoongesprek als volgt aan:

Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Aanraken’; Scrol helemaal naar beneden; Schakel ‘Voorkom vergrendel om omroep te stoppen’ uit.

Nu je deze functie hebt uitgeschakeld is het niet meer mogelijk om je telefoongesprek op je iPhone per ongeluk te beëindigen met je zijknop. Het tegenovergestelde voor deze instelling geldt ook: als je de schakelaar aanzet is het wél mogelijk om je gesprek op te hangen met de zijknop. Dit is bijvoorbeeld handig in de winter als je handschoenen draagt, maar vergroot het risico op per ongeluk ophangen dus wel.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer iPhone-tips voor iOS 16

Er zitten nog meer functies in iOS 16 die je misschien ontgaan zijn. Daarom laten we je ook 3 functies in iOS 16 zien die je meteen moet uitzetten. Wil je meer iPhone-tips over welke nieuwe functies iOS 16 allemaal heeft? Check dan onze artikelen hieronder:

Wil je altijd op de hoogte zijn van het delen van je Netflix-account? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!