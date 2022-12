iOS 16.2 is er – met de volgende toffe, nieuwe functies!

Vanaf nu kun je iOS 16.2 installeren op je iPhone. Meteen doen, want je krijgt er weer een paar toffe nieuwe functies bij!

iOS 16.2 downloaden en installeren

Nadat we onlangs nog met de RC (Release Candidate) aan de slag konden gaan, is nu iOS 16.2 uit. Iedereen kan nu de nieuwste iOS-update binnenhalen. Waar wacht je nog op? Downloaden en installeren maar!

Het downloaden van iOS 16.2 doe je zo:

Zorg dat je iPhone-accu voor minstens 50 procent vol zit, of hang hem aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en tik op ‘Download en installeer’.

Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen in iOS 16.2

Er zitten weer een aantal vernieuwingen in deze iOS-update. Wij hebben de drie interessantste voor je op een rij gezet.

1. Freeform: whiteboard voor iedereen

Met de update krijg je een nieuwe app, genaamd Freeform. Deze app is een soort digitaal whiteboard waarop je alleen of samen helemaal los mag gaan. Hierop kun je naar hartenlust tekenen, plaknotities plaatsen, foto’s en video’s laten zien, pdf’s delen en nog veel meer. De app komt ook op de iPad en de Mac.

2. Apple Music Sing: lekker meegillen met de muziek

Heb je een Apple Music-abonnement? Mooi zo! Want dan krijg je in iOS 16.2 een leuk extraatje. Apple brengt namelijk Apple Music Sing uit. Dit is een toffe karaoke-functie waarmee je lekker mee kunt zingen. Nog niet alle liedjes hebben ondersteuning voor de nieuwe zingfunctie, maar er komen steeds meer nummers bij.

Heb je nog geen Apple Music, maar wil je wel mee kunnen zingen met Apple Music Sing? Dan moet je eerst een abonnement nemen.

3. Always on-scherm wordt aanpasbaar

Veel opties om het always on-scherm aan te passen had je net na de release van iOS 16 niet. Daarnaast vinden veel iPhone 14 Pro (Max)-bezitters het always on-scherm ook nog eens veel te fel. Daar komt nu verandering in. Wil je weten hoe je het always on-scherm aanpast op de iPhone 14 Pro (Max)? Lees dan onderstaand artikel even door!

Lees meer: iOS 16.2 – always on-scherm aanpassen op iPhone 14 Pro (Max)

