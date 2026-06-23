iPhone (véél) te warm? Op deze 5 manieren voorkom je schade

Opgelet als je iPhone te warm is, want dat kan blijvende schade aan het toestel veroorzaken. Dit moet je te doen als je iPhone oververhit is!

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iPhone veel te warm

De zomer is aangebroken! Het begin van de zomer gaat gepaard met hoge temperaturen, want het kwik loopt de komende dagen flink op. Het is deze week nog belangrijker om genoeg water te drinken en regelmatig de schaduw op te zoeken. Je iPhone heeft daarnaast ook wat meer aandacht nodig, want het gevaar op oververhitting is veel groter tijdens warme zomerdagen. Met deze vijf tips voorkom je blijvende schade aan je iPhone!

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1. Haal je iPhone uit het hoesje

Te hoge temperaturen zijn vooral schadelijk voor de batterij van je iPhone. Krijg je een melding dat je iPhone te warm is? Het is in dat geval belangrijk om het toestel af te laten koelen. Dat doe je het eenvoudigste door je iPhone uit het telefoonhoesje te halen. Met een case is je iPhone beter beschermd, maar het hoesje zorgt er ook voor dat het toestel meer warmte vasthoudt. Verwijder het hoesje daarom tijdelijk, zodat je iPhone sneller kan afkoelen.

2. Stop met opladen

Je iPhone heeft op warme dagen meer moeite met opladen. De batterij wordt altijd warmer als je iPhone aan de lader ligt, maar dat is op warme zomerdagen in sommige gevallen een probleem. Het toestel is dan al warm en wordt tijdens het opladen nóg warmer. Haal je iPhone daarom direct van de lader, zodra je de melding krijgt dat deze oververhit is. Zo voorkom je dat er nog meer warmte naar je iPhone gaat. Na het afkoelen kun je jouw iPhone weer opladen zonder problemen.

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3. Sluit apps

Een iPhone wordt niet zomaar te warm, dat wordt vaak veroorzaakt door meerdere factoren. Zeker met de hoge temperaturen heeft je iPhone meer moeite met het verwerken van zware taken. Is je iPhone te warm? Probeer dan zware applicaties af te sluiten vóór je toestel oververhit raakt. Door deze apps te sluiten verbruikt je iPhone minder energie en wordt de behuizing minder warm. Multitasken op je iPhone kun je dus beter niet doen als je al voelt dat het toestel warmer aan het worden is.

4. Leg je iPhone (even) neer

Het is bij een (te) warme iPhone aan te raden om het toestel even niet te gebruiken. Je iPhone verbruikt op die manier niet alleen minder stroom, maar neemt ook minder warmte over van je handen. Zeker bij hoge temperaturen zijn je handen warm en die hitte geef je door aan je iPhone. Het helpt daarom om je iPhone even neer te leggen op een koele ondergrond, zodat je handen de telefoon niet blijven opwarmen.

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5. Zoek de schaduw op

Het is tijdens zonnige dagen van belang om regelmatig de schaduw op te zoeken en dat geldt ook voor je iPhone. Direct zonlicht kan zeer schadelijk zijn voor de batterij in je iPhone, omdat die binnen een korte tijd heel warm kan worden. Zorg er daarom voor dat je jouw iPhone altijd in de schaduw neerlegt. Daar blijft de temperatuur van je iPhone beter onder controle en raakt de telefoon minder snel oververhit. Is de iPhone al te warm? Dan is het al helemaal belangrijk om het toestel uit de zon te houden.

Meer iPhone-tips

Heb je een melding gekregen dat je iPhone te warm is? In dat geval is er nog geen permanente schade aan de batterij. Je iPhone stopt deels met werken om de batterij te beschermen tegen oververhitting. De optimale temperatuur voor je iPhone ligt tussen de 0 °C en 35 °C, dat plafond wordt tijdens warme zomerdagen al snel overschreden. Als je iPhone langdurig te warm is kan dat zorgen voor een lagere maximumcapaciteit bij de batterij. Dat betekent dat je iPhone minder lang meegaat na één keer opladen.

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Leg je iPhone in ieder geval nooit in de koelkast, ook niet als deze te warm is. Door de plotselinge temperatuurdaling ontstaat er condensvorming in het toestel, dat voor nog meer schade kan zorgen. Kies in plaats daarvan voor een combinatie van bovenstaande manieren, zodat je iPhone zonder schade afkoelt. Vond je deze tips handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!