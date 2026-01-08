Deze iPhone-functie moet je elke dag inschakelen (voor dit voordeel)

Je iPhone heeft veel handige functies, maar één kun je het beste je iedere dag handmatig inschakelen. Om deze feature gaat het!

iPhone-functie inschakelen

Houd de accu van jouw iPhone het niet meer de hele dag vol? In dat geval is de kans groot dat de batterijconditie van je iPhone is verslechterd. Nieuwere iPhones beschikken over steeds betere accu’s, waardoor de toestellen ieder jaar langer meegaan. Helaas blijft dat niet altijd zo, want batterijen verouderen na verloop van tijd. Dat geldt ook voor de accu in je iPhone, die na een aantal jaar sneller leeg gaat.

Wil je voorkomen dat je aan het einde van de dag een iPhone met een lege accu hebt? Apple heeft dan een handige functie, want de energiebesparingsmodus zorgt ervoor dat de batterij veel langer meegaat. Met de energiebesparingsmodus worden bepaalde achtergrondactiviteiten van de iPhone beperkt of uitgeschakeld, zodat het toestel veel minder stroom verbruikt. Deze iPhone-functie moet je iedere dag inschakelen voor een langere accuduur, maar je kunt ook een automatisering instellen. Zo doe je dat!

Energiebesparingsmodus automatiseren

De energiebesparingsmodus op je iPhone is een handige manier om de accuduur te verlengen, maar staat standaard uit. Via het Bedieningspaneel kun je de energiebesparingsmodus iedere dag handmatig inschakelen, mits je de iPhone-functie hebt toegevoegd aan het menu. Toch is er een eenvoudigere manier, want je kunt ook een automatisering instellen op je iPhone. Het automatiseren van de energiebesparingsmodus doe je via de gratis Opdrachten-app:

Open ‘Opdrachten’ op je iPhone; Tik op ‘Automatisering’ in de onderste menubalk; Kies voor het plusteken (+) rechtsboven in beeld; Ga naar beneden en selecteer ‘Batterijniveau’; Kies het gewenste percentage onder ‘Wanneer’; Tik onder de schuifbalk op ‘Lager is dan …’; Selecteer ‘Voer onmiddellijk uit’ en tik op ‘Volgende’; Kies onder ‘Aan de slag’ voor ‘Stel Energiebesparingsmodus in’; Tik tot slot op de blauwe knop rechtsboven in beeld om de automatisering in te stellen.

Heb je de automatisering ingesteld in de Opdrachten-app? De energiebesparingsmodus start dan vanzelf zodra het gekozen batterijpercentage is bereikt. Zeker als je een oudere iPhone met een verslechterde accu hebt is het aan te raden om voor een hoger percentage te kiezen. De energiebesparingsmodus is dan langer actief en zorgt ervoor dat de batterij van je iPhone langer meegaat. Wil je de iPhone-functie altijd inschakelen? Kies dan voor een batterijpercentage van honderd procent, de energiebesparingsmodus begint dan al bij 99 procent.

iPhone-functie heeft ook nadelen

De energiebesparingsmodus heeft met de langere accuduur dus een groot voordeel, maar komt helaas ook met meerdere nadelen. Zo worden applicaties op de achtergrond niet meer vernieuwd, staan automatische downloads uit en wordt het laden van iCloud-foto’s tijdelijk onderbroken. Je iPhone stelt ook een automatisch slot van dertig seconden in op het scherm en de schermhelderheid wordt verminderd.

Bij de iPhone 14 Pro (Max) en nieuwere Pro-modellen wordt de verversingssnelheid verlaagd naar 60Hz. Deze aanpassingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de iPhone minder stroom verbruikt. Wil je dat niet? Schakel de energiebesparingsmodus dan alleen in als het écht nodig is. Vind je een langere accuduur belangrijker? In dat geval is het verstandig om de iPhone-functie sneller in te schakelen, zodat het toestel veel langer meegaat.