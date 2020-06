Paniek! Je iPhone blijft tijdens het opstarten hangen op het Apple-logo en reageert nergens op. Blijf rustig, want met deze tips krijg je ‘m snel weer aan de praat.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer je iPhone blijft hangen op het Apple-logo

Blijft je iPhone tijdens het opstarten hangen op het Apple-logo? Dan zit het toestel in een zogeheten bootloop. Hierbij start het toestel zich doorlopend opnieuw op, zonder voorbij het Apple-logo te komen. Op dit punt sluit hij zichzelf namelijk weer af, waarna het riedeltje opnieuw begint.

Oplossing 1: Resetten

De eerste oplossing is simpel: probeer je toestel geforceerd opnieuw op te starten. Dit doe je door de aan/uit- en homeknop minimaal tien seconden in te drukken totdat het Apple-beeldmerk in beeld verschijnt. Op dat moment start je toestel weer opnieuw op.

Oplossing 2: Zet een back-up terug

Blijft je iPhone in de bootloop hangen? Probeer je iPhone dan te herstellen via je pc of Mac. Vanaf macOS Catalina gebruik je hiervoor de Finder, vorige versies kunnen terecht bij het oude, vertrouwde iTunes.

Koppel je iPhone aan je computer, druk kort om de volume-omhoogknop en vervolgens kort op de volume-omlaagknop. Houd daarna de powerknop ingedrukt totdat je toestel in de herstelmodus zit. Kies ‘Werk bij’zodra deze optie op het scherm van je Mac wordt getoond.

Oplossing 3: Batterij leeg laten lopen

Bij een bootloop blijft je toestel zich automatisch afsluiten en opstarten. Zodra de batterij leeg is komt er hoe dan ook een eind aan dit proces. Indien de geforceerde reset niet heeft geholpen is het daarom verstandig om simpelweg geduld te hebben. Het opnieuw opstarten kost een hoop energie, dus je iPhone is binnen de kortste keren door zijn accuvoorraad heen.

4. Oplossing 4: Ga naar Apple

Hebben bovenstaande oplossingen niet geholpen? Dan zit er niets anders op dan het inschakelen van professionele hulp. Meld je daarom bij de klantenservice van Apple, of klop aan bij een geautoriseerde Apple Service Provider. Deze winkels, zoals Amac, mogen namens de iPhone-maker reparaties uitvoeren.

Tips om iPhone-problemen op te lossen

Op iPhoned delen we regelmatig tips om problemen met je Apple-telefoon op te lossen. Neem bijvoorbeeld een kijkje in onze gids over wat je moet doen als je iPhone helemaal niet meer aangaat. De situatie is in de meeste gevallen namelijk minder uitzichtloos dan dat het in eerste instantie lijkt. En is het nodig om met een verse start te beginnen? Check dan onze handleiding voor het herstellen van je iPad en iPhone.