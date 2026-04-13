Groot datalek bij Basic-Fit: zo check je of jouw gegevens gestolen zijn

Slecht nieuws als je een abonnement hebt bij Basic-Fit, want de gegevens van 200.000 klanten zijn gestolen bij een groot datalek. Zo controleer je of jouw gegevens veilig zijn!

Datalek bij Basic-Fit

Heb jij een abonnement bij Basic-Fit? Dan moet je de komende tijd goed opletten, want de gegevens van duizenden Nederlandse klanten liggen op straat. Basic-Fit is betrokken bij een groot datalek, waarbij in totaal de gegevens van één miljoen Europese klanten zijn gestolen. Volgens de fitnessketen zijn ongeveer 200.000 Nederlanders getroffen door het datalek, zij worden per mail op de hoogte gebracht dat er gegevens zijn gelekt.

Bij het datalek is vooral de persoonlijke informatie van klanten gestolen. Het gaat om informatie over het lidmaatschap, voor- en achternamen, telefoonnummers, adresgegevens, mailadressen en geboortedatums. Dat is niet alles, want de bankrekeningnummers zijn ook betrokken bij het datalek van Basic-Fit. De sportschool beschikt niet over identificatiegegevens als paspoorten, dus die zijn niet buitgemaakt bij het datalek. Alle wachtwoorden van klanten zijn eveneens veilig.

Zo weet je of je data gestolen is

Opgelet dus als je een abonnement bij Basic-Fit hebt, want de kans is groot dat jouw gegevens op straat zijn beland door het datalek. Wil je weten of jouw gegevens veilig zijn? Het antwoord op die vraag vind je in je mailbox, want Basic-Fit heeft inmiddels contact opgenomen met de getroffen klanten. Controleer je mail daarom zo snel mogelijk, zodat je weet of jouw persoonsgegevens zijn betrokken bij het datalek.

Zie je geen mail van Basic-Fit? In dat geval hoef je geen zorgen te hebben, wat je gegevens zijn niet gelekt. Als je wél een mail hebt ontvangen zijn je persoonsgegevens helaas wel buitgemaakt. Het is nog niet bekend wie er achter het datalek van Basic-Fit zit en of de gestolen gegevens al verder zijn verspreid. Volgens Basic-Fit hoeven klanten op dit moment niks te doen, ook niet als zij zijn getroffen door het datalek.

Basic-Fit waarschuwt voor phishing

Klanten hoeven dus geen vervolgstappen te ondernemen, maar moeten wél alert blijven de komende tijd. Basic-Fit waarschuwt dat de kans op phishing de komende tijd alleen maar toeneemt, omdat criminelen belangrijke persoonsgegevens in handen hebben. Met deze gegevens kunnen ze gerichte spammails versturen, die moeilijk van echt te onderscheiden zijn. Let daarom goed op, want de kans is groot dat je de komende tijd phishing over Basic-Fit zult ontvangen.

Krijg je een mail binnen over Basic-Fit en twijfel je of het om phishing gaat? Zorg er dan voor dat je op geen enkele link in de mail klikt en verwijder het bericht direct. Zo weet je zeker dat er geen geld of andere persoonsgegevens worden gestolen. Het is daarnaast belangrijk om te weten dat Basic-Fit al met alle slachtoffers van het datalek contact heeft opgenomen. Nieuwe mails over het datalek kunnen óók phishing zijn, dus trap daar niet in.

Wil je weten of jouw gegevens zijn betrokken bij dit datalek? Of al eerder zijn gelekt, bijvoorbeeld bij Odido? Vul dan je e-mailadres in bij deze pagina van de politie, zodat je binnen enkele minuten weet of jouw gegevens veilig zijn.