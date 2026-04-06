Met deze verborgen functie is je iPhone véél beter beveiligd

De toegangscode op je iPhone is waarschijnlijk een cijfercode. Op zich is dat prima, maar een alfanumerieke toegangscode is nog veel veiliger.

Stel een alfanumerieke toegangscode in

Je kunt je iPhone ontgrendelen via Face ID, Touch ID, of met je Apple Watch, maar over het algemeen heb je ook een toegangscode ingesteld. Voor veel mensen zal dat nog een viercijferige code zijn. Koop je een nieuwe iPhone, dan stel je standaard een zescijferige code in. Die is immers veel moeilijker te achterhalen dan een viercijferige code. Maar het kan nóg veiliger. Je kunt namelijk een alfanumerieke toegangscode instellen. Die kan bestaan uit cijfers, maar ook uit letters, of een combinatie ervan. We laten je zien hoe dat werkt.

Open de app Instellingen; Tik op ‘Face ID en toegangscode’; Vul je huidige code in en scrol naar beneden;

Tik op ‘Wijzig code’;

Tik op ‘Toegangscodeopties’;

Kies voor ‘Aangepaste alfanumerieke code’ en vul je nieuwe code in;

Ga naar ‘Volgende’ en herhaal je code;

Tik op ‘Gereed’.





Oude toegangscode gebruiken

Heb je de alfanumerieke code eenmaal ingesteld, dan kun je je oude toegangscode nog 72 uur lang gebruiken. Dat is voor het geval je de nieuwe code toch nog vergeet. Je krijgt de optie om de oude code in te voeren wel pas nadat je eerst tien keer een verkeerde code hebt ingevoerd.

Je tikt dan gewoon op de ‘Toegangscode vergeten?’ rechtsonder op het scherm. Vervolgens kun je je oude code invoeren via de optie ‘Voer vorige toegangscode in’. Is dat gelukt, dan krijg je ook direct de optie om opnieuw een nieuwe code in te stellen. Volg daarvoor gewoon weer de stappen die we hierboven hebben uitgelegd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

