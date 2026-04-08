Opgelet: deze functie deelt stiekem jouw locatie op je smartphone

Er is een functie op je iPhone die ongemerkt jouw locatie deelt – we laten je zien welke dat is en hoe je die informatie alsnog verwijdert.

Deze functie deelt stiekem jouw locatie

De functie waar we het over hebben, is een functie die vrijwel iedereen regelmatig gebruikt. Het zijn namelijk de foto’s die je maakt. Elke foto die je met je iPhone maakt, bevat meer dan alleen de afbeelding. Er worden automatisch verborgen metagegevens opgeslagen, waaronder de exacte GPS-coördinaten van de locatie waar de foto is genomen, de datum en tijd, en gegevens over je iPhone en de camera-instellingen.

Dit is handig als je foto’s op locatie wilt ordenen, of wilt onthouden waar een foto is genomen. Maar wanneer je foto’s openbaar online deelt, geef je mogelijk zonder het te beseffen je huisadres, werkplek of reisbestemmingen aan vreemden door. We laten zien hoe je kunt controleren of je foto’s locatiegegevens bevatten en hoe je kunt voorkomen dat je iPhone deze opslaat.

Metadata

Metadata is informatie die in fotobestanden is ingebed en die beschrijft waar, wanneer en hoe de foto is gemaakt. Locatiegegevens zijn het meest privacygevoelig. Als de gps van je iPhone is ingeschakeld wanneer je een foto maakt, worden de exacte lengte- en breedtegraadcoördinaten opgeslagen. Dit geeft dus jouw exacte locatie aan op het moment dat je de foto maakte. Andere metadata bevatten de datum en tijd waarop de foto is genomen, het model van jouw iPhone, en camera-instellingen zoals sluitertijd en diafragma.

Foto’s van huisdieren die binnenshuis zijn genomen, artikelen die je online verkoopt of foto’s van je tuin kunnen dus allemaal jouw huisadres onthullen via ingebedde GPS-coördinaten. Je kunt dit alleen voorkomen door de gegevens te verwijderen voordat je de foto’s deelt.

Zo voorkom je het

Om te controleren of een foto gegevens over je locatie bevat, open je de app Foto’s en selecteer je de foto. Tik op de infoknop (het kleine ‘i’-pictogram) onderaan het scherm. Als er locatiegegevens aanwezig zijn, zie je de foto op een kleine kaart staan, waarop precies te zien is waar de foto is genomen.

Om te voorkomen dat je iPhone locatiegegevens opslaat in nieuwe foto’s volg je deze stappen:

Open de app Instellingen; Scrol een stukje en tik op ‘Privacy en beveiliging’; Tik op ‘Locatievoorzieningen’; Scrol weer iets en tik op ‘Camera’; Kies voor ‘Nooit’.

De camera slaat dan geen GPS-coördinaten meer op bij toekomstige foto’s. Om opgeslagen locatiegegevens uit een bestaande foto te verwijderen, doe je het volgende:

Open de betreffende foto in de app Foto’s;

Tik weer op de infoknop;

Tik onder het kaartje op ‘Pas aan’;

Kies voor ‘Geen locatie’.

Als je locatievoorzieningen uitschakelt, kun je geen foto’s op plaats zoeken of kaarten in je fotobibliotheek bekijken. Als je deze functies gebruikt, laat de locatievoorzieningen dan ingeschakeld, maar verwijder handmatig de GPS-gegevens uit afzonderlijke foto’s voordat je ze openbaar deelt.

Meer tips?

Vond je dit een handige tip en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!