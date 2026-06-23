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Zo maak je jouw eigen extensies voor Safari in iOS 27 (en dit kun je ermee)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
23 juni 2026, 7:22
2 min leestijd
Zo maak je jouw eigen extensies voor Safari in iOS 27 (en dit kun je ermee)

Wil je Safari precies laten doen wat jij handig vindt? In iOS 27 kun je zelf extensies maken met Apple Intelligence.

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Zo maak je jouw eigen extensies voor Safari in iOS 27 (en dit kun je ermee)

Safari krijgt in iOS 27 een handige functie. Je kunt namelijk zelf een extensie maken, zonder dat je een programmeur hoeft te zijn. Je typt gewoon wat je wilt, en Apple Intelligence doet de rest voor je.

extensie maken safari iOS 27

Een extensie is eigenlijk een soort mini-programma dat je toepast op een website. Veelgebruikte extensies (en plug-ins) zijn adblockers en downloadhulpjes. Het handige is dat een extensie kan worden toegepast op elke website die je opent.

Extensie maken

Om zelf een extensie te maken gebruik je de functie ‘Beschrijf extensies’. Je vindt de functie in het menu van Safari, links van de adresbalk. Wil je bijvoorbeeld dat Safari alle websites een oranje kleur geeft? Dat kan. Wil je dat je een geluidje hoort als je ergens op tikt? Dat kan ook. Het is zelfs mogelijk om websites het uiterlijk te geven van een jaren negentig-site.

Om je eigen extensie te maken volg je onderstaande stappen.

Maak je eigen extensie met Safari in iOS 27

  1. Open het menu van Safari, met de knop aan de linkerkant;

  2. Kies in het menu voor ‘Beschrijf extensie’;

  3. Typ een beschrijving (in het Engels) bij ‘Describe an extension…’;

  4. Druk op het blauwe pijltje op je toetsenbord;

  5. Tik op de knop ‘Maak aan’;

  6. Wacht even tot de extensie gemaakt is;

  7. Open een website en tik op ‘Probeer’ om de extensie toe passen.

extensie maken ios 27

Hulp bij het maken van extensies

Apple kan je overigens ook wat ideeën om je op weg te helpen. Die vind je in de categorieën die verschijnen wanneer je op ‘Beschrijf extensies’ hebt getikt. Je krijgt dan vier opties (in het Engels), bestaande uit ‘Boost Productivity’, ‘Improve Focus’, ‘Get Creative’ en ‘Develop & Design’. Door een van deze opties te kiezen krijg je een aantal voorbeelden te zien die je kunt gebruiken.

extensie makane safari

Extensies achteraf aanpassen

Je kunt je gemaakte extensies ook achteraf aanpassen. Dat doe je door op de menu-knop te tikken in Safari. Vervolgens kies je voor ‘Beheer extensies’ en tik je op de extensie die je wilt aanpassen. Je kunt dan een wijziging toevoegen door die uit te typen in het tekstvak. Hier kun de extensie ook eventueel uitzetten, door op de schuifknop ‘Sta extensie toe’ te tikken.

Daaronder kun je ook meteen de bevoegdheden van de extensie wijzigen. Zodat je die niet meer voor elke website apart moet instellen.

Dit is wanneer iOS 27 verschijnt

De nieuwe versie van iOS 27 is nu nog in bèta. In juli komt de bèta voor iedereen beschikbaar. De officiële release wordt dit najaar verwacht. Wil je niks missen van iOS 27? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!

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