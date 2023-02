iPhone kwijt? Zo vind je jouw telefoon terug met je Apple Watch

Ben je vergeten waar je iPhone ligt en geen zin om hem te zoeken? Goed nieuws: met je Apple Watch vind je jouw iPhone zo weer terug.

iPhone kwijt: zo vind je hem makkelijk terug

Het overkomt iedereen wel eens: je bent thuis en je bent vergeten waar je iPhone ligt. Ook na wat zoekwerk kun je hem niet vinden. Normaal kijk je waar je Apple-apparaten zijn op de ‘Zoek mijn’-app op je iPhone, maar dat kan nu natuurlijk niet.

Gelukkig heeft Apple daar een oplossing voor bedacht, want je kunt je iPhone ook zoeken met je Apple Watch. Daar zijn verschillende manieren voor, wij laten twee manieren zien hoe je jouw verdwenen iPhone zo weer terug hebt gevonden.

Ping je iPhone met je Apple Watch

De makkelijkste manier om je iPhone te vinden is door hem te ‘pingen’. Dat gaat het makkelijkst door op het hoofdscherm van je Apple Watch naar boven te swipen. Vervolgens tik je op het icoontje met de smartphone.

Gebruik de ‘Zoek mijn’-app op je Apple Watch

Voor een andere manier om te checken waar je iPhone is (en andere apparaten), moet je de ‘Zoek mijn’-app geïnstalleerd hebben op je Apple Watch. Op je Apple Watch is deze app in drie kleinere apps gesplitst, je hebt daar een aparte app voor het vinden van je apparaten, voor het vinden van objecten en voor het vinden van personen.

Om je verloren iPhone te zoeken tik je op de Digital Crown om het app-overzicht te openen. Daarna vind je de app ‘Zoek apparaten’ in het lijstje (dit is het groene bolletje met de Mac en iPhone erin).

In deze app zie je een overzicht van al je Apple devices, met daaronder op welke locatie de apparaten zich bevinden. Als de locatie van je iPhone dichtbij je is, kan je het beste een geluid af laten spelen op je telefoon. Zo kan je je iPhone vinden met je Apple Watch:

Open de ‘Zoek apparaten’-app op je Apple Watch; Tik op het apparaat dat je kwijt bent; Kies voor ‘Speel geluid af’ om je apparaat te vinden.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat deze manier van zoeken het handigst is als je iPhone niet al te ver weg is. Je iPhone speelt dan het geluid af, zodat je je telefoon snel vindt. Enorm handig natuurlijk als je even niet meer weet waar je telefoon is, met deze functie op je Apple Watch heb je je telefoon zo weer teruggevonden.

Herken je de locatie van je iPhone niet en vermoed je dat je telefoon gestolen is? Dan is het hier ook mogelijk om de ‘Verloren-modus’ in te schakelen via je Apple Watch. Deze functie staat onder ‘Speel geluid af’ in de ‘Zoek apparaten’-app.

