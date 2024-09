Zo weet je of een bedrijf jouw data en e-mailadres verkoopt 

Als je wilt weten of en voorkomen dat een bedrijf jouw e-mailadres verkoopt, dan kun je een paar dingen doen. We laten je zien wat!

Zo weet je of een bedrijf jouw e-mailadres verkoopt

Heb je wel eens meegemaakt dat je je registreerde bij een website en dat je vervolgens allerlei e-mails ontving van bedrijven waar je nog nooit van gehoord had? Zo ja, dan is de kans groot dat het bedrijf jouw gegevens en e-mailadres heeft verkocht.

Deze ongevraagde spam is zonder meer vervelend, maar je hoeft je geen zorgen te maken. We laten je zien hoe je spam en onbetrouwbare websites een stap voor kunt blijven. Het is een truc voor Gmail, maar hij werkt ook met Outlook en andere diensten.

Zo vind je de boosdoener

Je weet het misschien nog niet, maar je persoonlijke Gmail-adres heeft allerlei variaties. Door simpelweg een ‘+’ en een woord of cijfer voor ‘@gmail.com’ toe te voegen aan je eigen e-mailadres, kun je je adres wijzigen. Alle e-mails die naar deze variant worden gestuurd, komen nog steeds gewoon in je mailbox terecht. Met deze methode is het heel eenvoudig om te achterhalen welk bedrijf jouw e-mailadres heeft verkocht.

Voeg wanneer je je registreert bij een website een ‘+’ en de naam van de website toe aan je originele Gmail-adres. Dus in plaats van ‘dennis@gmail.com’ kies je bijvoorbeeld ‘dennis+bedrijf1@gmail.com’. Je blijft alle e-mails van dat bedrijf in je mailbox ontvangen, maar je kunt ook precies zien aan wie het bedrijf jouw e-mailadres heeft doorgegeven.

Heb je je geregistreerd bij ‘Bedrijf1’ en ontvang je kort daarna spam e-mails van bedrijf 2, bedrijf 3 en bedrijf 4 waarbij je niet bent geregistreerd, dan kun je de boosdoener gemakkelijk identificeren. Open een van deze spam e-mails en je ziet jouw e-mailadres staan onder ‘Aan’. Als daar ‘dennis+bedrijf1@gmail.com’ staat, weet je zeker dat dit bedrijf je e-mailadres heeft verkocht. Je lost dit op door je uit te schrijven en de spamberichten uit je inbox te verwijderen.

Het verkopen van gegevens is niet verboden

Bedrijven mogen onder strikte voorwaarden bepaalde gegevens verkopen. Vooral het verhandelen van e-mailadressen is populair. Over het algemeen ga je er bewust of onbewust mee akkoord dat jouw gegevens aan derden worden doorgegeven, doordat je akkoord gaat met het privacybeleid. Iets wat de meeste mensen helemaal niet lezen.

Zo voorkom je dat een bedrijf je e-mailadres verkoopt

Allereerst is het een goed idee om voor het registreren op websites een apart e-mailadres aan te maken. Bijvoorbeeld een Gmail-adres. Dat is dan een e-mailadres dat je nergens anders voor gebruikt. En aangezien je via dat e-mailadres verder geen persoonlijke informatie verstuurd, is het ook minder erg als dit e-mailadres verkocht wordt.

Verder kun je ook de optie ‘Verberg mijn e-mailadres‘ inschakelen. Apple stelt dan een nieuw mailadres voor je op, zodat je niet die van jezelf hoeft te gebruiken. Alle mails die naar dit alternatieve mailadres worden gestuurd komen dan wel binnen in je eigen inbox. Lees voor meer informatie hierover het artikel Waarom je jouw mailadres moet verbergen – zo werkt dat op iPhone.