iOS 13.3 voegt de communicatielimieten-functie toe. Hiermee beperk je de bereikbaarheid van een iPhone, wat vooral handig is voor ouders om te controleren met wie hun kinderen praten via een iPhone.



Communicatielimieten in iOS 13.3 blijkt niet waterdicht

De functie zorgt ervoor dat kinderen niet met iemand kunnen praten die niet in hun contactenlijst staat. Ouders controleren daarmee wie er in de contactenlijst van hun kinderen komt, en met wie kinderen wel of niet kunnen praten.

Helaas blijkt de functie niet waterdicht te zijn. Volgens CNBC werkt de communicatielimieten-functie niet als de contacten niet automatisch zijn opgeslagen in de iCloud.

Na een test bleek namelijk dat een onbekend contact wel een bericht kan sturen, waarna het kind de optie krijgt om het nummer toe te voegen aan de contactenlijst. Als het kind het nummer toevoegt, is deze gewoon bereikbaar voor dit contact.

Geen pincode wanneer een bericht wordt gestuurd

Er zou eigenlijk eerst een pincode ingevuld moeten worden door de ouders, zodra een kind een nummer probeert toe te voegen aan de contactenlijst. Maar wanneer een onbekend contact eerst een bericht naar het kind stuurt, kan het contact zomaar worden toegevoegd, zonder pincode.

Ook met een Apple Watch stuur je via Siri gewoon een bericht naar elk nummer. Alleen als Apparaatvrije tijd (of ‘Downtime’) is ingeschakeld, werkt alles naar behoren en kan een kind geen berichten sturen of telefoonnummers toevoegen.

Apple heeft gereageerd op het probleem en werkt aan een oplossing. Tot die tijd raadt het bedrijf uit Cupertino aan om de standaardconfiguratie te gebruiken, zodat de functie wel werkt.



Meer functies in iOS 13.3

De verwachting is dus dat Apple dit probleem snel oplost door middel van een software-update. Naast communicatielimieten zijn er nog meer functies toegevoegd in iOS 13.3. Zo is er nu volledige ondersteuning voor fysieke beveiligingssleutels in Safari.