Bonuskaart op je lockscreen: zo doe je dat

Shop je regelmatig bij Albert Heijn? Dan is het handig om de bonuskaart op het lockscreen van je iPhone te zetten! Zo stel je dat in!

Bonuskaart op je lockscreen

Sinds iOS 16 is het mogelijk om widgets op je lockscreen te plaatsen, maar tot dusver zijn er slechts een handjevol externe ontwikkelaars die er ook echt gebruik van maken. Spotify is onlangs aan dit kleine lijstje toegevoegd.

We hadden gehoopt dat Albert Heijn snel met een bonuskaart-widget zou komen die je op je lockscreen kon zetten. Jammer genoeg is dat nog steeds niet het geval. Daarom gingen we op zoek naar een alternatieve manier om je lockscreen te voorzien van je een bonuskaart. De manier die we hebben gevonden, verdient misschien geen schoonheidsprijs maar is zeker wel doeltreffend.

Achtergrondfoto bewerken

Albert Heijn heeft wel een widget voor op je thuisscherm, maar niet voor op je lockscreen. Je kunt de widget op je thuisscherm in dit geval wel gebruiken door er een screenshot van te maken en die bij te snijden tot je de bonuskaart overhoudt.

Vervolgens zoek je de achtergrondfoto op die je voor je lockscreen wilt gebruiken. Met een fotobewerkings-app zoals Photoshop plak je de bonuskaart nu op de achtergrondfoto. Doe dit in het midden, zodat de widgets op je lockscreen niet op je bonuskaart komen te staan. Sla de achtergrondfoto op met een nieuwe naam.

Bewerkte achtergrondfoto instellen

Het enige wat je nu nog hoeft te doen om je bonuskaart op je lockscreen te krijgen, is de achtergrondfoto vervangen. Dit doe je op de volgende manier:

Druk lang op je lockscreen en tik op ‘Pas aan’;

Tik op ‘Toegangsscherm’ en dan op het foto’s-icoontje linksonder;

Tik op ‘Alle’ en selecteer de foto die je bewerkt hebt;

Tik rechtsboven op ‘Gereed’.

Alternatief voor bonuskaart op je lockscreen

Hoewel dit zonder meer de snelste manier is om je bonuskaart tevoorschijn te halen, zal niet iedereen elke keer met zijn bonuskaart geconfronteerd willen worden. In dat geval kun je er voor kiezen om je bonuskaart op het widget-scherm te zetten (dit scherm krijg je te zien als je op je lockscreen naar rechts veegt).

Omdat je dan één keer over het scherm moet swipen, is dat wel wat minder snel. Maar je hoeft in elk geval niet je iPhone eerst te ontgrendelen om de app te starten. Om dit widget-scherm aan te passen swipe je op je homescreen naar rechts. Tik onderaan op ‘wijzig’ en voeg de bonuskaart van Albert Heijn toe aan de lijst met widgets.

Bonuskaart in de Wallet-app

Je kunt de bonuskaart ook toevoegen aan de Wallet-app van je iPhone. Dit doe je met de app Pass4Wallet. Niet alleen de bonuskaart, maar je kunt ook zelf je klantenkaarten, spaarpassen, coupons en andere pasjes toevoegen. Hieronder lees je hoe het werkt.

