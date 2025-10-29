Tweede Kamerverkiezingen 2025: zo maakt je smartphone stemmen eenvoudiger

Het is weer tijd om te gaan stemmen! Met deze drie hulpmiddelen maakt je smartphone stemmen eenvoudiger bij de verkiezingen van 2025.

Tweede Kamerverkiezingen 2025

Het is weer tijd om naar de stembus te gaan! Op woensdag 29 oktober 2025 zijn de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Je kunt kiezen uit maar liefst 27 partijen en 1166 kandidaten, waardoor het goed mogelijk is dat je nog niet zeker weet op wie je gaat stemmen. Twijfel jij nog naar wie je stem dit jaar gaat? Of wil je weten waar alle stemlocaties zich bevinden? Met deze drie tips maakt je smartphone het stemmen bij de verkiezingen van 2025 eenvoudiger!

1. Stemwijzer

Weet je nog niet op wie je gaat stemmen? In dat geval is het aan te raden om een vragenlijst in te vullen, die je kan helpen met het bepalen van je politieke voorkeur. Met de Stemwijzer wordt je politieke voorkeur getest aan de hand van dertig stellingen. Bij iedere stelling moet je aangeven of je het eens, oneens of geen van beide bent. Na het beantwoorden van alle vragen krijg je de drie partijen te zien, die het beste bij je passen bij de verkiezingen van 2025.

Bij iedere politieke partij zie je bovendien voor hoeveel procent van de stellingen je hetzelfde standpunt hebt. Met de Stemwijzer kun je naast je top drie de volledige uitslag bekijken, zodat je precies ziet welke partijen het meeste bij je passen. Je hoeft daarvoor geen account aan te maken of andere gegevens in te vullen. De Stemwijzer is volledig gratis en is via deze link in te vullen. Je hoeft bij de verkiezingen van 2025 natuurlijk niet te stemmen op een van deze partijen, maar zo weet je in ieder geval welke politieke voorkeur je hebt.

2. Check je stem

Ben je erachter gekomen wat je politieke voorkeur is, maar weet je nog niet zeker op welke partij je wilt stemmen? Het is dan aan te raden om je stem te checken aan de hand van moties. Partijen in de Tweede Kamer stemmen regelmatig voor of tegen moties en dat is precies wat je bij de motie kieswijzer doet. Je krijgt 29 moties te zien, waarbij je zelf bepaalt of voor of tegen de stelling stemt.

Bij alle moties zie de voor- en tegenargumenten en kun je meer informatie opvragen over de stelling. Heb je alle vragen beantwoorden? Ga dan naar je resultaten om te zien welke partijen op dezelfde manier hebben gestemd bij de moties in de Tweede Kamer. Je ziet van alle partijen op hoeveel procent van de moties je hetzelfde antwoord hebt gegeven. Zo weet je welke partij het beste bij je past, gebaseerd op daadwerkelijk stemgedrag van politieke partijen in de Tweede Kamer.

3. Stembureau vinden

Heb je besloten op welke partij je gaat stemmen? Dan is het tijd om te bekijken waar je je kunt stemmen. In iedere gemeente zijn stembureaus te vinden, die ook zijn aangegeven op deze website. Hier zie je waar alle stembureaus in Nederland zich bevinden per gemeente. Dat is niet alles, want de voorzieningen voor iedere stemlocatie zijn ook aangegeven. Zo weet je welk stembureau rolstoelvriendelijk is en waar toiletten beschikbaar zijn.

Zodra je een stembureau in de buurt hebt gevonden kun je via de website ook een routebeschrijving opvragen. Je weet zo precies op welke manier je naar het stemlokaal kunt, zodat je zonder problemen je stem kunt uitbrengen. Zo helpt je smartphone je niet alleen bij het bepalen op welke partij je jouw stem kunt uitbrengen, maar ook waar je dat moet doen.

Dit is wanneer je kunt stemmen

Na het invullen van de kieswijzers en het opzoeken van een stembureau ben je klaar voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2025. Je kunt op woensdag 29 oktober 2025 stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur. Vergeet in ieder geval niet een geldig identiteitsbewijs én je stempas mee te brengen, zodat je zeker weet dat je kunt stemmen!