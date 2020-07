Een Apple Watch resetten met óf zonder iPhone: zo doe je dat

Wil je jouw Apple Watch verkopen, heb je onoplosbare problemen, of ben je simpelweg je toegangscode vergeten? Dan is het verstandig om je slimme horloge te resetten. Zo werkt het.

Zo reset je een Apple Watch

Voordat je je Apple Watch gaat resetten is het belangrijk om eerst een backup van je gegevens te maken. Heb je je iPhone of MacBook gekoppeld met iCloud, dan wordt er al automatisch ook een backup van je Apple Watch gemaakt. In het artikel hieronder lees je hoe je een aparte backup maakt door je Apple Watch los te koppelen, én hoe je deze uiteindelijk weer terug kan zetten.

Een Apple Watch resetten met iPhone

De meeste Apple Watch-eigenaren zullen hun horloge hebben gekoppeld aan hun iPhone. Zo kun je de Apple Watch resetten in de Watch-app op je iPhone:

Houd je iPhone in de buurt van je Apple Watch en open de Watch-app; Veeg naar beneden en kies ‘Algemeen’; Kies helemaal onderin voor ‘Stel Opnieuw In’; Tik vervolgens op ‘Wis alle Apple Watch inhoud en instellingen’; Bevestig je keuze.

Een Apple Watch resetten zonder iPhone

Ook zonder je iPhone is het mogelijk om je Apple Watch te resetten.

Ga hiervoor naar Instellingen op je Apple Watch; Tik op Algemeen; Veeg naar beneden en tik op ‘Stel opnieuw in’; Tik op ‘Wis alle inhoud en instellingen’; Vul eventueel je toegangscode in en kies onderaan voor ‘Alles wissen’.

Zo reset je zonder toegangscode

Ben je je toegangscode vergeten, dan is er alsnog een manier om je Apple Watch te resetten.

Sluit je Apple Watch aan op de oplader; Houd de aan/uit-knop ingedrukt; Druk de ‘Zet uit’-knop stevig in en laat los; Tik vervolgens op ‘Wis alle inhoud en instellingen’.

