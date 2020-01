De Apple Watch heeft geen camera, maar je iPhone wel. In deze tip laten we zien hoe je via je horloge foto’s kunt maken.



Apple Watch: camera gebruiken

Mogelijk komt hier met de Apple Watch Series 6 verandering in, maar de huidige Apple-horloges hebben geen camera. Je kunt wel een foto maken via de gekoppelde iPhone. Dit is ideaal voor wanneer je bijvoorbeeld op afstand de lichtinval wil corrigeren, zonder de hele tijd naar je telefoon te hoeven lopen.

Zo maak je foto’s met een Apple Watch:

Open de Camera-app op je Apple Watch (of vraag het Siri); Je kijkt nu mee met het scherm van je iPhone op het horloge; Zet je iPhone zo neer dat je een goede foto op afstand kunt maken; Tik op de sluiterknop op het scherm van de Apple Watch om een foto te maken.

Een goede foto maken kost tijd. Wil je bijvoorbeeld de belichting aanpassen? Tik dan op het Apple Watch-scherm op het gedeelte waar volgens jou meer licht nodig is. De iPhone-camera focust nu automatisch op dit gedeelte. Ook kun je via de Apple Watch een Live Photo maken. Tik hiervoor simpelweg op het scherm en kies ‘Live’.

Verder kun je via de Apple Watch schakelen tussen de achterste en voorste camera van je iPhone. Tik hiervoor op het horlogescherm en kies ‘Keer om’. Op eenzelfde manier kun je de flitser aan-/uitzetten, zelfontspanner activeren en bijvoorbeeld hdr inschakelen. Een andere cameramodus kiezen, zoals Timelapse of Slowmotion, is dan weer niet mogelijk via je Apple Watch. Hiervoor heb je wel je iPhone nodig.



