Een paar keer per jaar zijn alle ogen van de (tech)wereld op Cupertino gericht. Zodra er een Apple-event staat te gebeuren, weet je dat er interessante nieuwe producten worden aangekondigd. In deze tip lees je precies hoe je een Apple-event livestream op de voet volgt, ongeacht het apparaat dat je gebruikt.



Apple WWDC 2020-event: zo volg je de keynote

Het eerstvolgende Apple-event staat in het teken van iOS 14, watchOS 7 en meer software. Net als voorgaande jaren is de volledige keynote via een livestream te volgen.

Wanneer? maandag (22 juni 2020) om 19:00 uur Nederlandse tijd.

Zo volg je het Apple-event op de voet op een:

Apple livestream kijken uitgelegd: zo werkt het

Een Apple livestream kijken kan heel gemakkelijk zijn, maar er zijn wel een aantal regels aan verbonden. Deze hebben allemaal te maken met het apparaat waarop je de livestream bekijkt. Om dit zo overzichtelijk mogelijk te houden, leggen we hieronder per apparaat uit hoe je de stream volgt. Zo weet je zeker dat je er vanaf de eerste seconde bij bent, ongeacht of je nu op je iPhone, Android-toestel, Mac(Book) of Windows-pc kijkt.

Apple livestream kijken op iPhone, iPad en iPod

Als je een iPhone, iPad of iPod touch heb, maakt Apple het zo makkelijk mogelijk om de video te volgen. Zolang jouw apparaat maar op iOS 10 of hoger draait, hoef je alleen maar op de avond van het event naar de website van Apple te gaan. In de regel start de video dan een paar minuten voor 19:00 ’s avonds. Op Apples website staat op dat moment een videospeler voor je klaar. Deze verdwijnt een paar dagen na het event vanzelf weer. Een andere optie is natuurlijk om naar het YouTubekanaal van Apple te gaan of de video bovenaan te bericht te starten en een reminder in te stellen.

Apple livestream kijken op de Apple TV

Apple TV vierde (2015) en vijfde generatie (2017): Als je de vierde of vijfde generatie Apple TV (uit 2015) hebt, kun je het evenement op de voet volgen via de Apple TV-app. Deze kun je gratis downloaden uit de tvOS App Store op je Apple TV. Dit is ook een leuke app als er geen evenement op de planning staat, want in het archief kun je allerlei oude keynotes terugkijken. Tof voor als je oude presentaties nog eens wil herbeleven of het andere aanbod van de TV-app van Apple wilt zien.

Apple TV 3 en Apple TV 2: Heb je een oudere Apple TV, dan kun je de Apple Special Event-app niet downloaden. Gelukkig maar dat Apple op de dag van het evenement een livestream verpakt in een speciaal kanaal. Deze verschijnt vanzelf bovenin beeld, zodat je op de avond zelf deze alleen maar aan hoeft te tikken.

Apple livestream kijken op macOS en Windows

Mac: Zolang je minimaal OS X 10.11 draait met Safari-versie 6.0.5 is het net zo gemakkelijk als op iOS om een evenement van Apple te volgen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is op de juiste avond naar de website van Apple gaan, waar je vanzelf een videospeler ziet verschijnen. Of je opent het Apple-YouTubekanaal via de bovenstaande link in dit bericht.

Windows: Apple geeft ook Windows-eigenaren de kans om de keynote te volgen. De livestream is te bekijken met de Chrome- en Firefox-browser, wat het ongeacht de versie van Windows (7, 8 of ouder) die je gebruikt makkelijk maakt om alle onthullingen live te volgen. Heb je een pc met Windows 10, dan dien je de Microsoft Edge-, Chrome- of Firefox-browser te gebruiken. Heb je een andere browser, dan kun je gelukkig voortaan ook naar het YouTubekanaal van Apple gaan en de stream vanaf die plek bekijken.

Een andere optie is de videospeler VLC, die gratis is te installeren. Het enige wat je daarna nodig hebt is een speciale url, die altijd pas op de avond van het evenement beschikbaar komt. De link vind je dan op deze pagina.

Apple livestream kijken op Android-toestellen

Of je nu op een Android-smartphone of -tablet kijkt, in beide gevallen moet je op de website van Apple zijn. Zolang je Chrome of Firefox als browser gebruikt kun je daar vanaf je apparaat de livestream van het evenement volgen. Het YouTubekanaal van Apple is uiteraard ook op Android een prima optie om te gebruiken.

