App Store verwijderd van je iPhone? Zo zet je de app terug

Heb je de App Store per ongeluk verwijderd van je iPhone? Geen paniek, want er is een gemakkelijke manier om de App Store weer terug te zetten. Zo doe je dat!

App Store verwijderd

Met iOS 18.2 heeft Apple weer een reeks functies voor de iPhone geïntroduceerd. Dat is niet alles, want je krijgt als gebruiker ook meer vrijheid bij het instellen van je iPhone. Zo bepaal je zelf welke apps er standaard worden gebruikt voor de mail, camera en App Store. Je kunt deze vooraf door Apple geïnstalleerde applicaties zelfs verwijderen van je iPhone, maar dat is niet altijd handig. Zeker het verwijderen van de App Store is niet zonder gevolgen.

Apple staat het daarom niet zomaar toe om de App Store van de iPhone (of iPad) te verwijderen. Je moet eerst een alternatieve webwinkel installeren, voordat je de App Store van de iPhone kunt halen. Het gebeurt dus niet zo snel dat je de webwinkel per ongeluk verwijderd. Is dat toch gebeurd? Dan krijgen de apps die je met de App Store hebt geïnstalleerd geen updates meer. Wij leggen je uit hoe je de App Store weer op je iPhone zet.

Zo zet je de App Store terug

Is de App Store van jouw iPhone verdwenen? Dan is er gelukkig geen reden tot paniek, want je hoeft het toestel niet terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Apple heeft een gemakkelijke manier geïntroduceerd om de webwinkel weer te installeren op je iPhone. Benieuwd hoe je dat doet? Volg deze stappen om de App Store van Apple weer terug te zetten op je iPhone:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Scrol naar beneden en open ‘Apps’; Kies voor ‘Appinstallatie’; Scrol opnieuw naar beneden; Tik tot slot op ‘Herstel App Store’.

Na het herstellen van de App Store staat Apple’s officiële webwinkel weer terug op je iPhone. Wil je de App Store standaard gebruiken voor het installeren van applicaties? Ga dan naar ‘Instellingen > Apps > Standaardapps > Appinstallatie’ en sleep de App Store naar boven. Dat doe je door de drie streepjes naast de App Store ingedrukt te houden, je kunt de App Store dan naar boven slepen. Vervolgens wordt de App Store gebruikt voor het weergeven van aanbevelingen in Spotlight, Siri en Safari.

Meer iPhone-tips

Het verwijderen van de App Store gaat dus niet zo snel, maar kan gebeuren als je nog een andere webwinkel op je iPhone hebt staan. Het is aan te raden om de officiële App Store van Apple in ieder geval op je iPhone te houden, zo lang je applicaties gebruikt die je via de App Store hebt gedownload. Doe je dat niet? Dan krijgen deze apps geen updates meer, waardoor ze na een bepaalde periode onbruikbaar en onveilig worden.

Let dus op als je applicaties van verschillende webwinkels (door Apple appmarktplaatsen genoemd) hebt geïnstalleerd. Zorg er in dat geval voor dat je alle app stores op je iPhone laat staan, zodat apps uit de verschillende webwinkels updates blijven krijgen. Ontwikkelaars brengen niet alleen updates uit voor nieuwe functies, maar ook om de beveiliging van de applicatie op orde te houden. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Bekijk dan hier meer tips voor jouw Apple-producten: