Oplichters gebruiken steeds vaker AI om stemmen na te maken. Zo klinkt een neptelefoontje ineens verrassend echt. Maar zo word jij níét opgelicht!

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Pas op: zo voorkom je dat je door een AI-stem wordt opgelicht

Om te voorkomen dat je wordt opgelicht door een AI-stem is het belangrijk dat je een bekende stem niet meteen moet vertrouwen. Krijg je een onverwacht telefoontje waarin iemand dringend geld of gegevens nodig heeft? Doe dan het volgende.

Hang op en bel de persoon zelf terug op het nummer dat al in je contacten staat;

Maak nooit meteen geld over omdat iemand je onder druk zet;

Stel een vraag waarvan alleen de echte persoon het antwoord weet;

Spreek met familie eventueel een geheim codewoord af dat niet online te vinden is en vraag om het codewoord;

Belt iemand namens je bank of een andere organisatie? Hang op en zoek zelf het officiële telefoonnummer op.

Dat laatste adviseert ook de Nederlandse politie. Een echte bankmedewerker vraagt je bovendien niet om je bankpas, pincodes of waardevolle spullen af te geve

Er is geen verschil meer te horen tussen een echte en een AI-stem

Vroeger kon een computerstem nog vreemd klinken. Er vielen bijvoorbeeld rare stiltes of de uitspraak klopte niet helemaal. Maar daar kun je volgens deskundigen niet meer op vertrouwen. Moderne AI-stemmen kunnen behoorlijk overtuigend zijn.

Zelfs het telefoonnummer biedt geen zekerheid. Met spoofing kunnen criminelen ervoor zorgen dat er een bekend of betrouwbaar nummer op het scherm van je iPhone verschijnt.

Zo werkt hulpvraagfraude: oplichting met een AI-stem

Met ‘voice cloning’ kan kunstmatige intelligentie de stem van iemand namaken. Daarvoor is maar een korte geluidsopname nodig. Die kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van een video op sociale media of van een eerder telefoongesprek.

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Vervolgens kan een oplichter je bellen met een stem die sterk lijkt op die van iemand die je kent. Denk bijvoorbeeld aan een telefoontje dat klinkt als je zoon of dochter.

Die AI-stem wordt dan gebruikt bij oplichting die we in Nederland kennen als hulpvraagfraude (ook wel bekend als WhatsApp-fraude of vriend-in-noodfraude). Daarbij doet een oplichter zich voor als een familielid of bekende en wordt gevraagd om snel geld over te maken. De politie waarschuwt ook voor nepbankmedewerkers die mensen onder druk zetten om direct iets te doen.

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