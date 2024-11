Stiekem gesprekken afluisteren met je iPhone (zo doe je dat)

Ben je nét wat te nieuwsgierig? Dan heeft de iPhone een handige functie voor je. Hiermee kun je gesprekken afluisteren met je iPhone!

Zo kun je stiekem gesprekken afluisteren met je iPhone

Volgens Apple is de functie oorspronkelijk bedacht om je te helpen een gesprek te volgen in een luidruchtige omgeving. Maar je kunt deze feature ook gebruiken om iemand stiekem af te luisteren.

Om gesprekken af te luisteren met je iPhone heb je wel een setje AirPods nodig. Het maakt daarbij niet uit welke AirPods je hebt. AirPods Pro 2 (€ 233,95) werken dan het beste, want die hebben ook de beste ruisonderdrukking. Je kunt ook de Powerbeats Pro, Beats Fit Pro of de AirPods Max gebruiken. Daarnaast moet je minstens iOS of iPadOS 14.3 geïnstalleerd hebben op je iPhone of iPad.

Heb je dat eenmaal gedaan dan moet je de oortjes verbinden met je iPhone (of iPad) zoals je gewend bent. Daarna volg je onderstaande stappen.

Zo kun je stiekem gesprekken afluisteren met je iPhone Doe de AirPods of Beats in je horen; Open het bedieningspaneel van je iPhone door in de hoek rechtsboven naar beneden te vegen. Heb je een iPhone met Touch ID? Dan veeg je van onderen naar boven. Tik op de knop met het icoontje van het oor; Kies vervolgens voor de optie ‘Live luisteren’.

Vervolgens leg je jouw iPhone (al dan niet verborgen) op de gewenste plek. Je iPhone moet wel in de buurt van de AirPods blijven om te kunnen (af)luisteren. Apple geeft zelf geen maximale afstand waarop je AirPods verbonden blijft met je iPhone. Maar zo’n 10-15 meter afstand moet zeker te doen zijn.

Houd er wel rekening mee dat al het geluid behoorlijk wordt versterkt. Ook als je zelf in de buurt van je iPhone aan het praten bent, hoor je dat heel goed door je oordopjes. Zorg er dus voor dat je de AirPods niet te hard hebt staan als je de functie gaat gebruiken. Daarnaast is het verstandig om altijd even na te gaan of het afluisteren van gesprekken met je iPhone wel ethisch verantwoord is.