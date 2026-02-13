iPhone-tips: 15 features die je Apple-apparaten perfect laten samenwerken

Apple-apparaten werken als één geheel samen als ze correct zijn ingesteld – deze 15 iPhone-tips laten de features zien die daarbij helpen.

iPhone-tips: features die je Apple-apparaten laten samenwerken

De manier waarop Apple-producten naadloos met elkaar samenwerken, is indrukwekkend. Als je een Mac, een iPhone, een iPad, een Apple TV en een Apple Watch hebt, maar nog niet alle functies hebt ontdekt die ze zo effectief met elkaar verbinden, dan mis je iets. Als je alles goed hebt ingesteld, lijkt het alsof de grenzen tussen de verschillende schermen gewoon verdwijnen. Deze 15 iPhone-tips laten zien hoe gemakkelijk het is en helpen je om van je Apple-apparaten één systeem te maken waarmee je alles doet.

1. Eenvoudig instellen

Vanaf het moment dat je één Apple-apparaat hebt, is het instellen van nieuwe Apple-apparaten altijd relatief eenvoudig. Zo detecteert jouw iPhone automatisch wanneer er een gloednieuwe iPad, Apple TV of HomePod in de buurt is. Je kunt dan snel inloggen met je Apple-account en gegevens overzetten door een code te scannen. Dit proces maakt het ook gemakkelijker om te upgraden naar een nieuwe iPhone, omdat je al je apps, foto’s, teksten en voorkeuren draadloos kunt overzetten.

2. Gemakkelijk ontgrendelen

Op dit moment ondersteunen alle belangrijke producten van Apple Face ID of Touch ID (of Optic ID, de irisherkenningstechnologie op Vision Pro). Maar biometrische authenticatie is niet 100 procent betrouwbaar. Soms werkt het niet omdat je natte vingers hebt, een gezichtsbedekking draagt of om een andere reden. Gelukkig zijn er nog andere eenvoudige ontgrendelingsopties.

Je Apple Watch kan je Mac ontgrendelen wanneer je het scherm activeert. Op dezelfde manier kan het je helpen Face ID op je iPhone te omzeilen wanneer je bijvoorbeeld een mondkapje draagt. En de functie werkt ook andersom: je kunt je Apple Watch ontgrendelen door je iPhone te ontgrendelen, zodat je de toegangscode niet op het kleine scherm hoeft in te voeren.

3. Handoff

Handoff is handig. Als je thuiskomt, kun je je muziekwachtrij van je iPhone naar je HomePod verplaatsen (of andersom, als je weggaat), door ze dicht bij elkaar te houden. Deze functie werkt ook met telefoongesprekken, zodat je een gesprekspartner kunt ‘overzetten naar de luidspreker’.

Maar Handoff blijft niet beperkt tot de iPhone en HomePod. Wanneer je aan een taak werkt in een compatibele app, kun je op je andere Apple-apparaten met één druk op de knop verdergaan waar je was gebleven. Als je dus een e-mail typt op je iPhone, geeft het macOS-dock een snelkoppeling weer om daar verder te typen.

4. Universeel Klembord

Wanneer je een item op één Apple OS kopieert, kun je dit dankzij Universeel Klembord direct op een ander Apple OS plakken wanneer dit in de buurt is. Deze functie werkt zowel met tekst als met afbeeldingen, zodat je snel bestanden en inhoud van verschillende Apple-producten kunt gebruiken. Heel erg handig!

5. Universele bediening en Sidecar

Als je een Mac en een iPad naast elkaar plaatst, kun je de cursor van de Mac buiten de rand van het scherm slepen om deze naar de iPad te verplaatsen. Zo kun je de muis en het toetsenbord van je desktop gebruiken om met je tablet te werken. Je kunt ook bestanden tussen de twee apparaten slepen en neerzetten met dezelfde Universele bediening-functie.

Op dezelfde manier kun je je iPad als externe draadloze monitor voor je Mac gebruiken met de functie Sidecar. Hiermee kun je de touch- en Apple Pencil-invoer gebruiken voor relevante bureaubladtaken.

6. Snelle authenticatie

Als je Mac geen Touch ID heeft, kan het vervelend zijn om elke keer je wachtwoord in te voeren wanneer je een dialoogvenster wilt goedkeuren. Gelukkig kun je dubbelklikken op de zijknop van je Apple Watch om dit gedoe over te slaan en sneller te authenticeren. Op dezelfde manier kun je met Apple TV bepaalde acties goedkeuren met de Face ID-sensor van je iPhone, zodat je geen last meer hebt van de onhandige tv-bediening.

7. Dataoverdracht

AirDrop is misschien wel de populairste functie van het Apple-ecosysteem, waarmee je direct bestanden kunt delen tussen je Apple-apparaten. De techniek maakt gebruik van Bluetooth en Wi-Fi Direct, waardoor je niet afhankelijk bent van iCloud of draadloze overdrachtsoplossingen van derden.

Over iCloud gesproken, dit is ook een van de grootste voordelen van investeren in een volledig Apple-setup. Foto’s, notities, berichten, contacten, wifi- en accountwachtwoorden, bestanden en andere soorten gegevens blijven altijd up-to-date op elk apparaat.

8. Overal bellen

Of je nu een telefoontje ontvangt via FaceTime of je provider, al je Apple-apparaten in de buurt zullen (optioneel) overgaan, inclusief je horloge, tablet, desktop en tv. Dit maakt het gemakkelijk om het gesprek aan te nemen, ongeacht waar je bent of wat je aan het doen bent. Op dezelfde manier kun je berichten verzenden en ontvangen vanaf al je verbonden apparaten.

Als je bang bent dat deze functie overweldigend is omdat je zo voortdurend bereikbaar bent, bedenk dan dat je Focus-modi kunt instellen om meldingen en afleidingen te beperken. Focus-modi worden namelijk ook gesynchroniseerd tussen al je Apple-apparaten, dus je hoeft ze niet meerdere keren handmatig te activeren.

9. Handtekeningen

Aangezien Macs nog steeds geen touchscreens hebben, kunnen taken zoals het ondertekenen van elektronische documenten best lastig zijn. Maar je hoeft geen moeite te doen om je naam met een muis te ondertekenen, want dat kun je gewoon op je iPhone of iPad doen. Je kunt gewoon rechtstreeks ondertekenen op hetzelfde bestand dat op je Mac aan het bewerken bent.

10. Audiobron selecteren

Over AirPods gesproken, er is één interoperabiliteitsvoordeel dat je moet kennen: automatisch schakelen tussen apparaten. Als je jouw AirPods gebruikt om naar muziek te luisteren op je Mac en vervolgens een gesprek start op je iPhone, worden de oordopjes automatisch losgekoppeld van macOS en verbonden met iOS. Als je na het gesprek een serie gaat kijken op je iPad, schakelen de AirPods op dezelfde manier automatisch over naar de nieuwe audiobron.

11. Afstandsbediening voor de camera

Als je een goede foto van jezelf wilt maken en er is niemand in de buurt om je te helpen, dan kan het ecosysteem van Apple je helpen. Plaats je iPhone gewoon waar je wilt, loop weg en neem een pose aan. Vervolgens kun je de ingebouwde Camera Remote-app op je Apple Watch starten om de zoeker te controleren en de foto te maken. Heb je geen Apple Watch, dan kan het ook via het steeltje van een compatibele AirPod.

12. Continuïteitscamera

Nieuwere MacBooks hebben degelijke webcams met Middelpunt en ondersteuning voor virtuele achtergronden. Maar niet alle Macs zijn MacBooks, en niet alle MacBooks zijn nieuw. Als je Mac een slechte camera heeft of helemaal geen camera, probeer dan de Continuïteitscamera-functie, die gebruikmaakt van de superieure lenzen en microfoons van je iPhone. Deze techniek maakt ook videogesprekken op tvOS mogelijk, aangezien de Apple TV nog geen webcam heeft.

13. Synchrone iPhone-weergave

Deze functie moet in Nederland nog steeds beschikbaar komen, maar we bespreken hem toch alvast. Als je op jouw Mac werkt, is het handig als iOS-meldingen en Live Activiteiten ook op macOS verschijnen. Dankzij Synchrone iPhone-weergave kan dit, zodat je met apps kunt werken zonder dat je eerst je iPhone moet pakken. iOS kan op dezelfde manier je Apple Watch spiegelen wanneer je liever niet met het kleinere scherm werkt.

14. Apple TV-afstandsbediening

Als je de afstandsbediening van je Apple TV weer eens kwijt bent, kun je in plaats daarvan je iPhone, iPad of Apple Watch gebruiken. Deze apparaten hebben allemaal een ingebouwde tvOS-afstandsbediening waarmee je het volume kunt regelen, van app kunt wisselen, het apparaat kunt in- en uitschakelen, media kunt overslaan en nog veel meer. Bovendien kun je een iPhone of iPad in de buurt gebruiken om te typen met een echt toetsenbord. Je kunt de afstandsbediening toevoegen aan het Bedieningspaneel.

15. Audio en video kalibreren

Tot slot kun je de camera en microfoon van je iPhone gebruiken om de audio- en video-uitvoer van de Apple TV te kalibreren. Deze tool zorgt ervoor dat de content die je bekijkt eruit ziet zoals het hoort.

Meer iPhone-tips?

