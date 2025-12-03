Jammer: WhatsApp verwijdert deze populaire feature voor alle gebruikers

Zo’n jaar geleden voegde WhatsApp een handige nieuwe functie toe die snel populair werd, maar toch verwijdert de chat-app die in januari weer.

WhatsApp verwijdert populaire feature in januari

De functie die WhatsApp een jaar geleden toevoegde, was de mogelijkheid om in een WhatsApp-chat een gesprek te voeren met ChatGPT. Sindsdien is het mogelijk om ChatGPT door middel van een telefoonnummer toe te voegen aan je contactpersonen. Vervolgens kun je er gewoon mee chatten, zoals je ook met al je andere contactpersonen doet. Erg handig, dus het is ook niet verrassend dat deze functie snel populair werd.

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft nu echter bekendgemaakt dat Meta de ChatGPT-integratie voor 50 miljoen gebruikers van WhatsApp binnenkort verwijdert. OpenAI noemt als reden hiervoor een beleids- en voorwaardenwijziging van WhatsApp, die door moederbedrijf Meta is opgesteld. Het bedrijf zegt in een blogpost:

“We vonden het geweldig om te zien hoe meer dan 50 miljoen van jullie chatten, creëren en leren met ChatGPT op WhatsApp. De eenvoud en vertrouwdheid van berichtenverkeer maakten het een natuurlijke plek voor dagelijkse creativiteit en nieuwsgierigheid. Helaas zal ChatGPT vanwege een beleids- en voorwaardenwijziging van WhatsApp na 15 januari 2026 niet langer beschikbaar zijn op WhatsApp. Hoewel we jullie veel liever op WhatsApp zouden blijven bedienen, richten we ons erop om de overgang voor al onze gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te maken.”

Account koppelen

ChatGPT is algemeen beschikbaar op de iPhone, de iPad en op internet. Toch willen WhatsApp-gebruikers mogelijk hun account rechtstreeks aan ChatGPT koppelen om ervoor te zorgen dat hun gespreksgeschiedenis behouden blijft. OpenAI geeft hier instructies voor die gebruikers moeten volgen voordat de ChatGPT-integratie op 15 januari 2026 uit WhatsApp wordt verwijderd:

Koppel je account aan WhatsApp: je kunt jouw ChatGPT-account koppelen via het contactprofiel van 1-800-ChatGPT in WhatsApp en daar op de URL klikken. Zodra de koppeling is gemaakt, wordt jouw telefoonnummer gekoppeld aan jouw ChatGPT-account en verschijnen je eerdere WhatsApp-gesprekken in de ChatGPT-geschiedenis. We raden aan om je account snel te koppelen om de geschiedenis te behouden. Je WhatsApp-gesprekken worden na 15 januari 2026 niet automatisch overgezet. WhatsApp ondersteunt geen export van chats.

Atlas

Los van dit alles heeft OpenAI maandag 1 december zijn eerste webbrowser uitgebracht: Atlas. De nieuwe browser met geïntegreerde ChatGPT is voorlopig alleen gratis beschikbaar voor de Mac, maar er zijn plannen om deze ook voor andere platforms beschikbaar te maken.

Betaalde abonnees hebben ook toegang tot een agentmodus die chatprompts omzet in acties zoals het opschonen van tabbladen, het onderzoeken van een onderwerp of het terugvinden van iets dat je tijdens een eerdere browsersessie op internet hebt gezien. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen bij WhatsApp en ChatGPT? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan altijd automatisch op de hoogte!